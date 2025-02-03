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娛樂 最新消息

《民視第一發發發》除夕夜收視奪冠 懷秋兇狠拜年衝高點

主持群左起賴慧如、白家綺、陽帆、白冰冰、陳美鳳、侯怡君、阿翔、籃籃以及郭忠祐。（民視提供）主持群左起賴慧如、白家綺、陽帆、白冰冰、陳美鳳、侯怡君、阿翔、籃籃以及郭忠祐。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、曾國城、浩角翔起、侯怡君、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，除夕夜收視全國冠軍，最高收視來到4.58，由《角頭》懷秋戲魂上身超兇狠拜年，以及吳震亞參與魔術表演。

懷秋兇狠拜年創收視高點。（民視提供）懷秋兇狠拜年創收視高點。（民視提供）

蛇年除夕夜強敵環伺下，各家電視台推節目搶收視，民視依舊深受觀眾肯定，今日收視開盤榮獲全國冠軍。六小時節目4歲以上平均收視2.41，第二單元4歲以上平均收視則為3.63，最高收視來到4.58，由《角頭》懷秋戲魂上身超兇狠拜年，以及吳震亞參與魔術表演。收視第二高4.46以及4.40來到網友討論最熱烈的安妮與顏曉筠，以及由主持人賴慧如帶領曾瑋中、洪尚捷、楊博智還有蔡亞露、台一線，眾歌手帶來的組曲單元「今晚愛你不寂寞」唱跳魅力四射吸引觀眾眼光。

安妮以及顏曉筠。（民視提供）安妮以及顏曉筠。（民視提供）

民視開工第一天綜藝節目收視率均大開紅盤，2月1日播出的《超級冰冰Show》4歲以上2.29全國收視冠軍，總收視人口1,174,000人收看，其中25-49歲收視來到1.55創新高。開春節目祭出新企劃新內容，不但增加小朋友PK賽，滿滿的可愛要來填滿觀眾的心，培養台灣更多歌唱幼苗。週日長年冠軍的《綜藝大集合》1／26四歲以上平均收視3.57、2/2收視3.2，超高收視成為觀眾最愛。

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