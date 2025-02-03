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大S流感併發肺炎過世 他籲別再顧著買化妝品

「大S」徐熙媛傳出不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。（翻攝自大S IG）「大S」徐熙媛傳出不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。（翻攝自大S IG）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛傳出不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲，醫界呼籲流感病毒來勢洶洶，流感肺炎併發症不易治療，24小時內可能就會急速呼吸衰竭，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇稍悲傷表示，他喜歡大S的風格並難過發聲：「流感是會奪命的，勤出差者每年至少接種一次，好嗎？」

相關新聞：大S流感併發肺炎過世 姜冠宇：勤出差者每年至少接種一次

目前人也在日本的香港知名導演、演員張堅庭也在臉書發文對大S在日本因肺炎逝世表達不捨，他表示自己很少看台灣電視劇，但太太和女兒之前是大S影迷，他也跟著看《流星花園》。」

透過即時新聞，張堅庭得知大S因過世肺炎，呼籲外界不可掉以輕心，而他目前也在日本，隨身攜帶噴劑，他建議：「不要只顧買化妝品，即刻買維他命D服用，另外多買一個口罩乘搭交通工具。」

相關新聞：大S過世享年48歲   醫籲發燒逾72小時應就醫

大S不幸在日本因得了流感併發肺炎過世，她胞妹「小S」徐熙娣透過經紀人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

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