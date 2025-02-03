晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

48歲大S死訊被瘋傳 無緣婆婆張蘭爆料行蹤

春節期間，汪小菲（左）被網友目擊帶著嫩妻Mandy（右）、張蘭及丈母娘到泰國度假。（翻攝自微博）春節期間，汪小菲（左）被網友目擊帶著嫩妻Mandy（右）、張蘭及丈母娘到泰國度假。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕臉書2日瘋傳台灣有位48歲大明星疑染日本流感不幸過世，曝光線索還有這位大明星在《流星花園》時期，是有小孩的女明星，網友抽絲剝繭比對線索後「大S」徐熙媛被影射，但目前均未獲回應，她無緣婆婆、前夫汪小菲母親張蘭則在過年前夕曝光大S動向。

今（3）日是上班日，日前適逢春節期間，汪小菲被網友目擊帶著嫩妻Mandy、張蘭及丈母娘到泰國度假，被問及有沒有和孫子孫女消息，張蘭意外脫口表示：「大S帶孩子們去韓國過春節。」

相關新聞：網瘋傳48歲大明星猝逝 大S被影射小S已讀未回

而網友分享目擊汪小菲一家人行蹤，他身穿悠閒潮牌服飾，Mandy穿著連身洋裝，女人味十足，張蘭則與Mandy媽媽笑開懷。

大S於2021年與汪小菲離婚後，隔年甜嫁韓星具俊曄，2日社團「報廢公社」爆料「台灣有位大明星過世」，有網友以曝光線索點名大S，但至今（3）日透早，S幫藝人對於媒體求證均無回應，小S則已讀沒回應。

大S（右三）過年前甫現身王偉忠女兒歸寧宴，凍齡狀態驚豔網友。（翻攝自IG）大S（右三）過年前甫現身王偉忠女兒歸寧宴，凍齡狀態驚豔網友。（翻攝自IG）

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」昨日上午發文驚爆：「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病。」並表示這名藝人是「《流星花園》年代、女、與外國人結婚」3線索，才讓大批網友瘋猜大S。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中