48歲大S死訊被瘋傳 無緣婆婆張蘭爆料行蹤

春節期間，汪小菲（左）被網友目擊帶著嫩妻Mandy（右）、張蘭及丈母娘到泰國度假。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕臉書2日瘋傳台灣有位48歲大明星疑染日本流感不幸過世，曝光線索還有這位大明星在《流星花園》時期，是有小孩的女明星，網友抽絲剝繭比對線索後「大S」徐熙媛被影射，但目前均未獲回應，她無緣婆婆、前夫汪小菲母親張蘭則在過年前夕曝光大S動向。

今（3）日是上班日，日前適逢春節期間，汪小菲被網友目擊帶著嫩妻Mandy、張蘭及丈母娘到泰國度假，被問及有沒有和孫子孫女消息，張蘭意外脫口表示：「大S帶孩子們去韓國過春節。」

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而網友分享目擊汪小菲一家人行蹤，他身穿悠閒潮牌服飾，Mandy穿著連身洋裝，女人味十足，張蘭則與Mandy媽媽笑開懷。

大S於2021年與汪小菲離婚後，隔年甜嫁韓星具俊曄，2日社團「報廢公社」爆料「台灣有位大明星過世」，有網友以曝光線索點名大S，但至今（3）日透早，S幫藝人對於媒體求證均無回應，小S則已讀沒回應。

大S（右三）過年前甫現身王偉忠女兒歸寧宴，凍齡狀態驚豔網友。（翻攝自IG）

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」昨日上午發文驚爆：「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病。」並表示這名藝人是「《流星花園》年代、女、與外國人結婚」3線索，才讓大批網友瘋猜大S。

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