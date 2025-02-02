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娛樂 最新消息

「小劉亦菲」與前夫當同事 爆料他有距離感「開口就破功」

〔記者李紹綾／台北報導〕王楚然氣質空靈，有「小劉亦菲」稱號，她在都會愛情劇《聽說你喜歡我》首次擔綱女一角色，劇中扮演外科醫生，與「前夫」彭冠英久別重逢因再度共事，兩人重燃愛火。王楚然在另一部與楊洋合作的電視作品，恰巧也是從事醫護工作，儼然成了美女醫師專業戶。

王楚然（左）、彭冠英（右）主演《聽說你喜歡我》。（八大電視提供）王楚然（左）、彭冠英（右）主演《聽說你喜歡我》。（八大電視提供）

王楚然的顏值不僅吸引劇迷聚焦，《聽說你喜歡我》與她對戲的彭冠英都被收服，為戲宣傳時，彭冠英大方讚美對方的笑容很有感染力，「透過螢幕看她笑，自己也會跟著笑啊！」

《聽說你喜歡我》故事情節描述王楚然和彭冠英因誤會離婚，七年後再次相遇的他們，相處過程彼此的愛苗再度被滋養，更多理解與明白身邊的位置，始終都是為對方而存在。王楚然談到劇中詮釋的角色，對感情有小脆弱，但對病患卻又非常堅強，研讀劇本時，看到她向男主角表白的戲看的很開心，因為她與角色最大的差異，很羨慕佩服角色勇敢追愛，因為她本人可能做不到，「如果身邊有樣的朋友，我其實會去鼓勵他。」

王楚然在《聽說你喜歡我》飾演外科醫生。（八大電視提供）王楚然在《聽說你喜歡我》飾演外科醫生。（八大電視提供）

回想戲裡的甜蜜劇情，王楚然喜歡學生時期的告白以及求婚戲，彭冠英想到的卻是他送咖啡給女方的橋段，「因為那場戲吃了蛋糕，蛋糕蠻甜的。」王楚然笑稱，彭冠英與劇中男主角大概只有20%相像，外表一致，除此之外性格上面可能沒有；她覺得彭冠英外形高冷有距離感，但一開口就破功了，因為對方在拍戲現場常常虧她。

彭冠英（右）、王楚然（左）主演《聽說你喜歡我》。（八大電視提供）彭冠英（右）、王楚然（左）主演《聽說你喜歡我》。（八大電視提供）

彭冠英的角色，不僅女性劇迷喜歡，也獲得不少男性粉絲愛戴，他開玩笑說：「當然啦，誰能被這麼漂亮的王楚然一直追求一直付出。」但在劇情發展過程，女粉絲卻為王楚然叫屈，不理解彭冠英為何不接受這段情感？彭冠英解釋說，因當時他有女友，「我不可能對這事去做反應，所以我連頭都沒回，我要是再跟楚然交流一會，因為她太動人了，這個戲就跑偏了，無法進行下去，全劇到這劇終了，為了大家能多看幾集，我只能勉為其難、痛苦的遠遠離去…」聽到這番解析，讓王楚然笑翻。

彭冠英在《聽說你喜歡我》外形高冷有距離感。（八大電視提供）彭冠英在《聽說你喜歡我》外形高冷有距離感。（八大電視提供）

同是身為水瓶座的兩人相處融洽，彼此朋友也都關注兩人的作品，彭冠英更爆料，連多年不連繫的朋友都來表示，希望他能代問候王楚然。然而顏值似乎 一直成為外界的話題，王楚然表示非常開心，但仍希望能更關注她的演技，以及聽到表演上的評價。《聽說你喜歡我》2月3日起每週一至週五晚間10點於八大戲劇台播出。

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