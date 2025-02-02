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娛樂 日韓

AV女優小宵虎南宣布引退！關鍵原因曝光：不想幹了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本S級AV女優小宵虎南有著「三上悠亞接班人」的稱號，昨天（1日）她正式宣布引退，契機為前公司未能好好管理社群平台，導致超過40萬人追蹤的TikTok帳號沒了，讓她決定不幹了，不再拍攝AV，「3年的時間雖然可能有點短，不過這是我人生中最特別的時光。」

小宵虎南宣布引退。（翻攝自YouTube）小宵虎南宣布引退。（翻攝自YouTube）

小宵虎南去年秋天後就沒有推出新作品，粉絲間議論紛紛，擔心她是不是要引退了。小宵虎南昨在影片中表示，知道粉絲都為她擔心，但其實她本來沒有打算要離開前公司，只是簽訂新約而已，沒想到前公司卻沒有好好管理好她的TikTok帳號，導致被永久紅標，用心經營的TikTok平台拿不回來，讓小宵虎南震驚且難過，決定自立門戶。

小宵虎南擁有超級好的身材，讓女性也稱羨。（翻攝自X）小宵虎南擁有超級好的身材，讓女性也稱羨。（翻攝自X）

她感謝粉絲的支持，才能支撐她到現在，不過她坦言：「其實我有一段時間都在思考自己存在的意義，還有自己的價值是什麼，我非常苦惱…」小宵虎南表示，接下來將以新的方式開始，想要挑戰新的事物，不會再拍攝像過去一樣的影像作品，未來重心可能會放在YouTube影片，目標是從22萬訂閱漲至100萬，也會好好經營粉絲俱樂部，關於溫泉、三溫暖、Cosplay的內容一定還會有。

小宵虎南擁有偶像級的可愛臉蛋。（翻攝自X）小宵虎南擁有偶像級的可愛臉蛋。（翻攝自X）

小宵虎南強調未來還會有溫泉、三溫暖等影片。（翻攝自X）小宵虎南強調未來還會有溫泉、三溫暖等影片。（翻攝自X）

網友對於她的引退都相當不捨，紛紛表示，「雖然她才入行3年，但她是最受人氣的女優，我很遺憾未來不能再看她的作品了」、「說真的，再也看不到這麼優秀的作品了」、「太可惜了，這是看版女優呢」。

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