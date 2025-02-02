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張世悼念張立威 「沒有他，真不知該怎麼演戲」

張立威大年初一凌晨於北京潞河醫院過世，享年56歲。（翻攝自Youtube）張立威大年初一凌晨於北京潞河醫院過世，享年56歲。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣影壇傳來令人難過消息，喜劇演員張立威不幸在大年初一凌晨於北京潞河醫院過世，享年56歲，與他合演多部電影的資深藝人張世，1日透過妻子、經紀人詹婉妮的臉書懷念張立威，亦透露胖胖（張立威綽號）為何會踏入電視圈的一段故事。

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張世說，當年他和資深藝人屈中恆到張立威就讀高中，突然發現有個長相奇特、很胖卻非常靈活的男生，就是張立威，「我們覺得他很特別，就這樣把張立威帶到電影圈。」

張立威（右）生前因主演《報告班長3》等多部軍教片知名度大開，左為庹宗華。（翻攝自Youtube）張立威（右）生前因主演《報告班長3》等多部軍教片知名度大開，左為庹宗華。（翻攝自Youtube）

張世憶及那時的張立威跟大夥兒拍攝第一部電影《那一年我們去看雪》，導演是李祐寧，女主角是陶君薇，「拍片在合歡山很冷的寒訓中心，我和屈中恆、胖胖，是大夥兒的開心果。」

那時陶君薇拍攝期間因山上天氣太冷水土不服，張世和屈中恆、胖胖常去找她聊天，逗陶君薇開心，「我和屈中恆、胖胖成了整個隊伍中很重要成員，也因為這樣山上的因緣，下山後我們接觸越來越多」，儘管張立威不是「國光藝校」成員，但後來只要有演出，張世透露大家都會一起和張立威綻放光芒。

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張世非常不捨張立威過世，「他真的很棒，那個時候如果沒有他，我還真的不知道該怎麼演戲，因為有他，我們這個團體才會出色，他在我們團體其實是很重要的，我會懷念他。」

詹婉妮是在昨晚透過個人臉書發文表示，她老公張世返台過年，卻遺憾在大年初二聽到好友胖胖過世消息，為抒發思念之情，才藉由詹婉妮臉書發文懷念張立威。

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