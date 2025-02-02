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娛樂 亞洲

中國賀歲片吊車尾！《蛟龍行動》怒控遭惡意刷負評 網不領情轟賣慘

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國賀歲檔成績亮眼，賣最好的《哪吒之魔童鬧海》有望打敗愛國主旋律電影《長津湖》，登上中國影視票房榜首。不過相較於其他電影，由黃軒、于適主演的中國首部核潛艇題材電影《蛟龍行動》，票房卻始終吊車尾，製片商博納影業集團總裁于冬被爆發文，強調「絕不撤檔」，更稱遭到潑黑水。

于小冬（右一）為《蛟龍行動》抱不平，不滿被潑黑水。（翻攝自微博）于小冬（右一）為《蛟龍行動》抱不平，不滿被潑黑水。（翻攝自微博）

目前於賀歲檔名列前茅的電影依序為《哪吒之魔童鬧海》、《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》、《射鵰英雄傳：俠之大者》、《熊出沒·重啟未來》，再來才是《蛟龍行動》。《蛟龍行動》同樣在大年初一上映，累積票房為2億人民幣（約台幣9億），與22億人民幣的《哪吒2》一比就看出差別。

近日《蛟龍行動》的電影製片人于冬，先前稱「打一分的全是黑水」，不滿被惡意刷負評，引發爭議。于冬事後被爆料在微信朋友圈發文，解釋這一句話是針對粉絲的不理性行為，「我認為任何演員都想要拍出好作品來回饋觀眾，作為演員的粉絲可以為他們的努力向其他觀眾進行正面的宣傳，而不是挖空心思去給同檔期的電影打一星，這不公平，也不正常。」

《蛟龍行動》在大年初一上映，票房相較其他同檔期電影，較不理想。（翻攝自豆瓣電影）《蛟龍行動》在大年初一上映，票房相較其他同檔期電影，較不理想。（翻攝自豆瓣電影）

面對客觀理性批評，于冬稱他們虛心接受，不過面對惡意差評，絕對鬥爭到底。相關發文一出，迅速登上微博熱搜，網友吐槽「真的不好看啊，還不讓說」、「只有3000個一星就在賣慘」、「怎麼不直接點名是誰惡意打一星」、「這是仆街了，開始發瘋嗎？」

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