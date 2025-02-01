吳靜怡爆遭警跟蹤 486先生喊提告力挺

吳靜怡透露參加罷免團體活動期間，遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（翻攝自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕藍白立委在立法院強刪總預算，引發大批民眾不滿，甚至傳出有不理性行為，媒體人吳靜怡發文透露參加罷免團體活動期間，遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱執行「上面長官」指示，令她心生恐懼；對此，信義警分局回應稱，跟蹤是為保護對方安全。

相關新聞：吳靜怡爆「遭警跟蹤」 信義分局：有違比例原則分局長自請處分

請繼續往下閱讀...

稍早，團購電商名人「486先生」陳延昶在個人臉書發文聲援吳靜怡，不滿嗆問台北市警察可以隨意跟蹤人民嗎？他並列出警察無故跟蹤情況，主要觸犯以下法律、主要違法事項：

1. 警察職權行使法第11條

- 警察未具正當理由及法定要件即進行跟監，已違反職權行使的合法性要求

2. 跟蹤騷擾防制法

- 警察的跟蹤行為若無合理依據，構成違反跟蹤騷擾防制法的要件

3. 憲法第22條

- 侵犯人民受憲法保障的隱私權與人身自由等基本權利

相關新聞：吳靜怡曝︰遭警員一路尾隨跟蹤令她心生恐懼

486先生表示，警方以「保障人身安全」為由進行跟蹤，若無具體治安威脅或犯罪預防的必要性，這樣的行為已構成濫用警察權力，民眾可依法提出告訴或行政救濟，他說：「若吳靜怡想對該員警提告，我可以支援律師。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法