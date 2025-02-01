Apink初四了！濕身拜年太辣了 2800名台粉狂尖叫

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Apink今天（1日）大年初四陪伴2800名台灣Panda（粉絲名）一起過年，南珠、恩地以中文祝福大家「新年快樂」，更應景詢問台粉「台灣人過年都吃什麼」，台下粉絲大喊「佛跳牆、菜頭粿」，只是她們發音不標準，台粉更順便幫Apink上了一堂中文課，她們則直呼「感覺很好吃欸」。

Apink初瓏（左起）、夏榮、普美、恩地、南珠。（記者胡舜翔攝）

Apink上個月才在台北跨年，與台粉迎接2025年的到來，僅相隔1個月就再度來台，普美努力以中文表示，跟台灣粉絲一起度過2024年的最後一天，接下來的2025年也要一起幸福。未能來台跨年的恩地也認為能與台粉一起迎接新的開始，感到十分有意義，由於演唱會名稱為「PINK NEW YEAR」，主唱恩地將HAPPY與PINK結合，向台粉喊話：「大家以後都說『HAPPINK』 NEW YEAR！」

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Apink初瓏（左起）、恩地、普美、南珠、夏榮。（記者胡舜翔攝）

此次來台，遺憾不少店家都拉下鐵門放假去，夏榮希望下次能夠好好逛逛，不過抵台後還是去了按摩店馬殺雞，並品嘗了很好吃的蛋塔。前幾天也放假的夏榮，與初瓏一起逛街、看電影又買了麵包，初瓏笑說：「因為我們兩個都沒事做。」恩地則是在大雪中開車回釜山，成員都吃驚的說：「在這麼大的雪中？」

Apink初瓏（左）、南珠活力十足。（記者胡舜翔攝）

普美與南珠則是和大家一樣「耍廢」過新年，普美表示這次下了很多雪，本來要去鄉下奶奶家，後來就待在家看電視、吃東西，想一下演唱會的內容，然後再看電視、吃東西，被成員虧「說想演唱會是騙人的吧」。南珠則稱前陣子身體狀況不好，春節期間想著要好好休息，「我一下子躺著、一下子吃東西！奇蹟性的身體恢復了，可以跳舞了！」再度被成員吐槽「跟普美一樣」。

Apink普美一頭長髮相當飄逸。（記者胡舜翔攝）

Apink不愧是擁有超強實力的女子團體，展現真材實料的超強唱功，演唱會以《Only One》開場，接著帶來《remember》、《Mr. Chu》等夯曲，嗨翻全場粉絲。5人的solo表演也相當精彩，普美的《Unholy》與初瓏的《Gimme More》展現唱跳功力，恩地則是身穿白色襯衫、短褲，從觀眾席現身，開心與粉絲們互動。

Apink恩地（左）、南珠以純白色裝扮可愛現身。（記者胡舜翔攝）

老么夏榮把紅磨坊搬上舞台，穿上紅色馬甲、黑絲襪火辣現身，帶來《Lady Marmalade》，跳到一半，紅色的馬甲還被扯開，只留藍色的馬甲，讓人不禁直呼老么長大了。南珠則是《Water》，隨著屁股的電動馬達啟動，身上的銀色流蘇、亮片也跟著晃來晃去，甚至拿起礦泉水從頭淋下去，連胸前都濕漉漉，要是比性感，南珠應該是大勝，全場尖叫連連。

Apink初四來台拜年，初瓏（左起）、恩地、普美、南珠、夏榮唱跳實力超強。（記者胡舜翔攝）

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