吳申梅不忍了！親餵香港老公嗑牛鞭 超驚人口感曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是大年初四，吳申梅與總裁老公Eric在香港過農曆春節，趁空檔到澳門走春，夫妻倆在店家推薦下，首次嚐試了補身的牛鞭湯，被老婆親自餵食的Eric吃了驚呼：「咬起來蠻像牛筋的。」

吳申梅親餵老公吃牛鞭。（吳申梅提供）

吳申梅過年難得放縱，到澳門狂嗑杏仁酥和鳳凰酥，笑說沿路光是試吃肚子就快飽了，結果到了飯店餐廳，在店員的熱情推薦下，又點了「天麻核桃乳鴿湯」和「秘魯黑瑪卡杜仲牛鞭湯」。

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吳申梅與老公到澳門走春迎新年。（吳申梅提供）

吳申梅親自餵食老公吃牛鞭，她嚐了一口湯，驚訝沒有中藥味，直呼「很順口」，Eric則形容牛鞭的口感超Q彈，很像是吃牛筋的感覺。

吳申梅到澳門走春。（吳申梅提供）

農曆假期到來，吳申梅開心表示：「祝大家初四迎財神，心想事成，要蛇（什）麼有蛇（什）麼！」她也與老公在澳門的賭場小試手氣，今晚還要一起朝聖偶像張信哲的「未來式終極版世界巡迴演唱會 春節限定場」。

吳申梅大年初四到澳門走春。（吳申梅提供）

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