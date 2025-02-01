晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳申梅不忍了！親餵香港老公嗑牛鞭 超驚人口感曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是大年初四，吳申梅與總裁老公Eric在香港過農曆春節，趁空檔到澳門走春，夫妻倆在店家推薦下，首次嚐試了補身的牛鞭湯，被老婆親自餵食的Eric吃了驚呼：「咬起來蠻像牛筋的。」

吳申梅親餵老公吃牛鞭。（吳申梅提供）吳申梅親餵老公吃牛鞭。（吳申梅提供）

吳申梅過年難得放縱，到澳門狂嗑杏仁酥和鳳凰酥，笑說沿路光是試吃肚子就快飽了，結果到了飯店餐廳，在店員的熱情推薦下，又點了「天麻核桃乳鴿湯」和「秘魯黑瑪卡杜仲牛鞭湯」。

吳申梅與老公到澳門走春迎新年。（吳申梅提供）吳申梅與老公到澳門走春迎新年。（吳申梅提供）

吳申梅親自餵食老公吃牛鞭，她嚐了一口湯，驚訝沒有中藥味，直呼「很順口」，Eric則形容牛鞭的口感超Q彈，很像是吃牛筋的感覺。

吳申梅到澳門走春。（吳申梅提供）吳申梅到澳門走春。（吳申梅提供）

農曆假期到來吳申梅開心表示：「祝大家初四迎財神，心想事成，要蛇（什）麼有蛇（什）麼！」她也與老公在澳門的賭場小試手氣，今晚還要一起朝聖偶像張信哲的「未來式終極版世界巡迴演唱會 春節限定場」。

吳申梅大年初四到澳門走春。（吳申梅提供）吳申梅大年初四到澳門走春。（吳申梅提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中