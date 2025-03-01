台灣正妹赴日拍AV 「預購爆衝」空降成人網站第2名

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼原先預計去（2024）年2月底以藝名「田井虹」在日本出道，沒想到作品剛上架沒多久，就因為與片商合作出問題喊卡。昨（2月28日）她二度宣布，在日本AV界出道，新作《世界的美少女》也已經開放進行預購！

「Tiny」胎尼宣布將在日本暗黑界二度出道。（翻攝自X）

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胎尼昨日於社群發文表示，她連續兩年都在2月28日宣布出道，並透露目前已經開放新作《世界的美少女》預購，不過，要等到4月5日才會正式發售。

「Tiny」胎尼昨日宣布，新作將於4月發布。（翻攝自X）

然而，胎尼宣布重新在日本出道後，立刻又傳出好消息，日本成人平台FANZA於社群平台X發文指出，她的新作品WSA-001《世界的美少女》，獲得了巨大迴響，登上了預購榜第二位。

「Tiny」胎尼新作登上日本成人平台FANZA預購榜第二名。（翻攝自X）

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針對胎尼的新作，AV達人一劍浣春秋點出，「除了女優是不會說日語的台灣人外，它就是一支正統的新人出道片」，現在只能禱告別像上次一樣出包，順順利利的出道。

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