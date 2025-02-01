晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

JKF女郎「貼身旗袍上下齊開」辣翻！自曝最愛看粉絲打ＯＯ

〔記者林欣穎／台北報導〕「國民小妖精」夢夢第五度登上JKF成為2月號封面女星，夢夢再度拍攝大尺度福利照，適逢農曆春節，她也應景的祝福大家「2025要性福、健康、暴富」，而提到家中每年必備的過年行程，夢夢說：「我們家過年一定會吃年夜飯，還有一個傳統就是去買刮刮樂，雖然我每次都會槓龜，但跟家人一起過就很開心！」

夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）

夢夢過年必打的麻將，被問「如果能揪三個男生通宵打麻將，會想找誰？」夢夢回答：「我會選吳宗憲、周杰倫和郭台銘！因為吳宗憲是場子王又很搞笑；周杰倫一定會邊打麻將邊哼《夜曲》，氣氛直接升級成演唱會；至於郭台銘嘛，我覺得贏了他應該可以直接讓他把獎金翻倍，這樣的麻將局不只是打牌，還有歌有舞有笑點，根本可以直接開直播賣票了吧！」

夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）

夢夢在JKFace上的直播因展現不同於平常冷豔形象的反差萌圈粉無數，她也笑認：「看大家在留言裡罵我『崩壞』但又笑得很開心，這樣的互動超有趣！其實我覺得只有保持自然，像朋友一樣分享快樂和日常，粉絲才會覺得我是真實的、接地氣的『夢哥』！」

夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）

她偶爾也遇過詞窮窘境，但夢夢卻絲毫不擔心，反而樂在其中地笑說：「我很喜歡看粉絲打ＯＯ耶！這是我的成就感來源，只要自己不尷尬，尷尬的就是別人！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中