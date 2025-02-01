JKF女郎「貼身旗袍上下齊開」辣翻！自曝最愛看粉絲打ＯＯ

〔記者林欣穎／台北報導〕「國民小妖精」夢夢第五度登上JKF成為2月號封面女星，夢夢再度拍攝大尺度福利照，適逢農曆春節，她也應景的祝福大家「2025要性福、健康、暴富」，而提到家中每年必備的過年行程，夢夢說：「我們家過年一定會吃年夜飯，還有一個傳統就是去買刮刮樂，雖然我每次都會槓龜，但跟家人一起過就很開心！」

夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）

夢夢過年必打的麻將，被問「如果能揪三個男生通宵打麻將，會想找誰？」夢夢回答：「我會選吳宗憲、周杰倫和郭台銘！因為吳宗憲是場子王又很搞笑；周杰倫一定會邊打麻將邊哼《夜曲》，氣氛直接升級成演唱會；至於郭台銘嘛，我覺得贏了他應該可以直接讓他把獎金翻倍，這樣的麻將局不只是打牌，還有歌有舞有笑點，根本可以直接開直播賣票了吧！」

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夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）

夢夢在JKFace上的直播因展現不同於平常冷豔形象的反差萌圈粉無數，她也笑認：「看大家在留言裡罵我『崩壞』但又笑得很開心，這樣的互動超有趣！其實我覺得只有保持自然，像朋友一樣分享快樂和日常，粉絲才會覺得我是真實的、接地氣的『夢哥』！」

夢夢第五度擔任封面女郎。（JKF提供）

她偶爾也遇過詞窮窘境，但夢夢卻絲毫不擔心，反而樂在其中地笑說：「我很喜歡看粉絲打ＯＯ耶！這是我的成就感來源，只要自己不尷尬，尷尬的就是別人！」

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