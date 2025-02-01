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娛樂 電影

超狂！女導拒絕漫威只為專注《懼裂》 堅持到底搶到奧斯卡門票

〔記者許世穎／綜合報導〕法國導演柯洛里法吉特去年憑《懼裂》大獲成功，也讓黛咪摩兒重返榮耀，強勢入圍下個月將頒發的第97屆奧斯卡影后。她接受《綜藝》訪問時分享拍攝幕後面臨的諸多挑戰，報導中也意外揭露她曾獲邀執導漫威2021年的《黑寡婦》，但為了專心創作《懼裂》而放棄了高報酬的工作。

《懼裂》全球票房高達7675萬美金（約台幣25.28億元），更入圍第97屆奧斯卡包括最佳影片、導演、女主角、原創劇本、妝髮共5項大獎。《綜藝》報導指出：「《懼裂》的故事對法吉特來說極具個人意義，以至於她願意為此做出巨大犧牲。她在撰寫劇本時一度身無分文，但堅持從頭到尾保有創作控制權。」更提到她拒絕了許多高薪邀約，甚至和漫威在《黑寡婦》初步討論時就已破局，「只為專注於這個計畫。」

導演柯洛里法吉特（左）和黛咪摩兒合作《懼裂》大獲成功，兩人雙雙入圍奧斯卡。（達志影像）導演柯洛里法吉特（左）和黛咪摩兒合作《懼裂》大獲成功，兩人雙雙入圍奧斯卡。（達志影像）

當時法吉特憑藉2017年的《浴血狂花》（Revenge）嶄露頭角，確立了自己在類型電影中的強大影響力，她對《綜藝》表示：「在電影製作過程以及艱難的後製階段，我一直緊抓著這部作品不放。當時每個人都希望我讓它變得『不那麼暴力、不那麼極端、不那麼血腥、不那麼直白』，但我堅持自己的想法。」而這部電影也讓她成為了第9位獲得奧斯卡最佳導演提名的女導演。

《懼裂》目前正於全台戲院重映中，同時也於串流平台CATCHPLAY+獨家上架。第97屆奧斯卡將於台灣時間3月3日上午舉行。

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