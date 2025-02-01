慘遭詹雅雯刷掉！《紅人榜》鄺澤東離開台灣 家鄉現蹤洩心緒

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞新人鄺澤東日前回到家鄉馬來西亞過年，在台灣打拚歌唱事業的他，每年只有過年才能返鄉，非常珍惜與家人相處的每分每秒，尤其是陪伴年邁的外婆與外公。

馬來西亞歌手鄺澤東來台灣打拚歌唱事業。（綻放娛樂提供）

難得跟阿嬤相見，鄺澤東特地留下祖孫合照，提到外公因為罹患老人癡呆症，平日醒著都很吵鬧，需要家人費心照料。

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依照大馬華人的傳統習俗，鄺澤東除夕特地跟家人團圓一起「撈生」，期待新的一年能夠更加順遂。

鄺澤東與奶奶合照。（綻放娛樂提供）

鄺澤東來台灣發展，他剛推出了新歌《告訴自己》，目前也還是《超級紅人榜》的參賽者，可惜年前在12關時被刷下來，表現未受到評審之一台語歌后詹雅雯的青睞，讓他感到極大的壓力。

由於鄺澤東已經參加《超級紅人榜》7個月，對於未能衛冕，心情坦言大受影響，他年後回台灣會繼續上台語歌，下月還要繼續錄影比賽，會繼續努力打拚，期待能獲得好成績。

鄺澤東回到馬來西亞與家人團聚。（綻放娛樂提供）

鄺澤東曬出馬來西亞的年菜。（綻放娛樂提供）

至於新年願望？鄺澤東想登上更大的舞台，他說：「創作更多的歌曲去散播正能量，也去幫助更多的人，也希望事業順利，趕快能幫家裡分擔經濟壓力。」

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