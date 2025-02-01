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娛樂 電影

甄子丹《香港祕密警察》胎死腹中！尚氣劉思慕接手：我來完成夢想

甄子丹（左）、劉思慕皆為在好萊塢打拚的華裔演員。（達志影像）甄子丹（左）、劉思慕皆為在好萊塢打拚的華裔演員。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電玩遊戲《香港祕密警察》（Sleeping Dogs）深受歡迎，港星甄子丹先前宣布將翻拍為真人電影版，計畫已宣布泡湯。不過「尚氣」劉思慕最近在X上透露，有意接手該片，將《香港祕密警察》搬上大銀幕。

《香港祕密警察》自2017年宣布開拍，讓許多死忠電玩迷相當期待，這幾年來甄子丹多次透露拍攝進度，不過經過7年依然難產，甄子丹1月初接受《polygon》才終於鬆口，證實《香港祕密警察》真人版電影已經告吹，表示與製片人花了很多時間籌備，甚至自掏腰包購買版權，「我等了很多年，我很希望能夠做到，我腦海中有很多想像，但不幸的是，你知道的，好萊塢就是這樣。」

甄子丹先前接受外媒訪問，證實《香港祕密警察》計畫已經告吹。（達志影像）甄子丹先前接受外媒訪問，證實《香港祕密警察》計畫已經告吹。（達志影像）

甄子丹無緣《香港祕密警察》，網友將男主角「沈威」一角寄望在曾經演過漫威電影《尚氣與十環傳奇》的劉思慕上，劉思慕還真的回應網友留言：「我正在和版權所有者合作，將《香港祕密警察》搬上大銀幕。」

劉思慕透露已在籌備《香港祕密警察》。（達志影像）劉思慕透露已在籌備《香港祕密警察》。（達志影像）

他這一席話又讓粉絲重燃希望，劉思慕進一步指出，很少有電影項目能從提案的階段就能順利，「要向那些不懂遊戲的高層推銷真的是很累，不過大家對《香港祕密警察》的熱情真的給了我們動力，先拍電影，再來是續集遊戲，這是我們的夢想。」

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