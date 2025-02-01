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娛樂 日韓

又有女主播遭染指！日諧星強拉開房間 「體液沾她全身」才放過

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中居正廣對富士電視台女主播伸出狼爪一案，鬧得沸沸揚揚，之前也曾擔任過富士電視台女主播的YouTuber青木歌音，也指控被日本搞笑組合TKO的成員木下染指，實在令人髮指。

日媒報導，青木歌音指控，與某位諧星吃完飯之後，被強行帶去酒店開房間，事後日本搞笑組合TKO的成員木下拍影片自首，證實有約對方去酒店，但否認有強迫對方，不過讓對方感到不舒服，他深表歉意。

TKO的成員木下自首，對青木歌音謝罪。（翻攝自YouTube）TKO的成員木下自首，對青木歌音謝罪。（翻攝自YouTube）

看完木下的謝罪影片後，青木歌音於X上回應，「他說沒有強行帶我去飯店，這不可能！我一直拒絕，但他還是抓著我的手拉到店外，把我塞進疑似事先準備的計程車裡。」青木歌音回憶起，木下當時坦承對她有好感，且不會做奇怪的事情，結果到了酒店立刻被強行脫衣服，雙方拉拉扯扯，最後連毛衣都破了。

「我當下判斷已經逃不了了，所以就在木下的指示下幫他做了前戲…」青木歌音死命抵抗，最後木下不爽的說，「算了，就讓我X出來吧」，最後精液還撒滿她全身，才終於結束這一切，木下爽完後還翻臉不認人，態度相當差，叫她先離開。

青木歌音曾是富士電視台的女主播，遭到TKO木下染指。（翻攝自X）青木歌音曾是富士電視台的女主播，遭到TKO木下染指。（翻攝自X）

不過有網友詢問青木歌音，為什麼不報警？她表示如果沒有證據，警方是不會認真看待此案。至於為何當下不尖叫或者逃跑？青木歌音解釋，一開始以為只是吃飯，沒想到事情會如此發展，讓她嚇得身體都僵硬了，整個動彈不得，何況是逃跑。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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