陳淑樺神隱27年！路上驚見盜版「冒牌貨」 鐵粉跳出護航

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳淑樺神隱歌壇27年，她曾唱紅《夢醒時分》、《滾滾紅塵》等經典夯曲，最近有網友在路上撿到了年代久遠的《夢醒時分》伴唱帶，又掀起了粉絲對這位超級天后的回憶。

傳奇天后陳淑樺。（翻攝自滾石唱片）

有網友在臉書「路上觀察學院」透露，在路邊看到有人丟棄《夢醒時分》的伴唱帶，網友更發文：「30年前其實走滿前面，當年人美都是真的美。」

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只是伴唱帶封面上的火辣正妹，穿著貼身背心露出傲人曲線，明顯看來並非是陳淑樺本尊，對此立刻有粉絲跳出澄清「印象中陳淑樺的身材不是這樣」、「這是組合卡帶，不是本人啊」，透露那個年代盜版很多，認為網友是撿到了盜版的卡帶。

其實陳淑樺淡出歌壇後，就不曾公開露面，音樂人小蟲前年受訪透露有幫好友慶祝生日，更表示：「狀況很好，很開心。」

三金歌王文章接受本報專訪則說：「她其實有在錄音室試著練唱，狀態還是很好啊。」認為陳淑樺就是想要低調過生活，不想要被外界打擾。

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