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娛樂 音樂

揪最愛玩遍新加坡！蔡旻佑「金蛇出洞」喊話：生出來

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作才子蔡旻佑趁著年假相約父母親出遊，與哥哥籌備4天的新加坡旅行，全家6大2小總動員，走遍金沙酒店、環球影城、魚尾獅、天空樹等經典，格外珍惜與家人的相處時光。

蔡旻佑帶父母暢遊新加坡。（人見人愛娛樂提供）蔡旻佑帶父母暢遊新加坡。（人見人愛娛樂提供）

蔡旻佑感性談到，「以前都是為了工作快閃來新加坡，這次終於可以帶著爸媽家人好好在這邊旅行走走。」他也念念不忘肉骨茶這道當地美食。

蔡旻佑期待今年能夠推出新專輯。（人見人愛娛樂提供）蔡旻佑期待今年能夠推出新專輯。（人見人愛娛樂提供）

談到農曆新年，蔡旻佑感謝大嫂精心準備了豐盛年夜飯，包括紅燒蹄膀、白鯧魚、香腸拼盤等各式經典台菜，他也準備零食跟紅包與大家分享喜悅。

蔡旻佑趁放年假與家人一起旅行。（人見人愛娛樂提供）蔡旻佑趁放年假與家人一起旅行。（人見人愛娛樂提供）

蔡旻佑更與家人玩起限時一分鐘的搶現金大賽，規定要用大同電鍋的鍋蓋與鏟子，再蒙上雙眼來鏟金搶錢，最後大贏家由蔡媽媽勝出，可見平時做菜有練出基本底子，只見大夥愈玩愈嗨，就連玩撲克牌都很刺激，蔡媽媽更忍不住直呼：「血壓飆高了。」

蔡旻佑與家人嗨玩鏟錢遊戲。（人見人愛娛樂提供）蔡旻佑與家人嗨玩鏟錢遊戲。（人見人愛娛樂提供）

蔡旻佑加盟新東家，至於金蛇年的目標，他表示：「要把七專『生出來』，透過接下來的巡演累積更多靈感，相隔6年了希望能趕緊推出音樂作品，目前正在在努力創作中。」這幾天他的姪女親手揮毫春聯「金蛇出動」作為祝福，身為叔叔的蔡旻佑收到當下反應則是滿臉疑惑，後來才知道寓意是希望「金子」旺旺來、事業蒸蒸日上。

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