（專訪）賴雅妍「招財儀式」曝光 張軒睿赴女友家拜年...收紅包超嗨

〔記者李紹綾／專訪〕賴雅妍、張軒睿在TVBS職場劇《祕書俱樂部》酒後一夜情，之後成為辦公室同事，有感情糾葛。適逢農曆年，談起春節計畫，兩人異口同聲表示，沒有特別行程，會選擇宅在家。

賴雅妍。（記者王文麟攝）

賴雅妍和家人都住台北，不需特別返鄉探親，張軒睿的爸爸住九份，他透露會回老家和家人吃團圓飯，享受完天倫時光後，則會選擇與自己獨處，賴雅妍也是如此，她坦言：「其實還是會想一個人，我都會說『我先回家睡覺，明天再來！』」

請繼續往下閱讀...

張軒睿表示，每週都會回瑞芳探望家人，不會只有過年才回家，他笑說：「我每年都在幫大家看台北過年的樣子，除了沒人，還沒有吃的，因為店都關了，我都吃超商和速食店。」一旁的賴雅妍聽不下去，轉頭說：「幫你訂年菜好不好？」

賴雅妍、張軒睿。（記者王文麟攝）

賴雅妍自認迷信，她分享自己的招財儀式：「大年初一有一個時段一定要出去走春，往某個方向接喜財神，走個16分鐘，因為16是名利雙收之數，過程中不要講話也不要駐足，就覺得今年開春就一路朝向喜財神的方向，心情會很好！」她認真到，會打117報時專線對時，時間一到立刻開門走春，家裡也擺了不少水晶，固定和公司的人來場「水晶聚會」。

至於有為此刮中大獎？賴雅妍說自己沒有買刮刮樂的習慣，張軒睿面露傻眼問：「那你走啥意思？」賴雅妍激動回應：「我們工作就是偏財了，你把偏財運用在刮刮樂，不用在工作。」張軒睿則不在意這些儀式感，他自豪說：「我完全沒走過春，但我有守歲。」立刻被賴雅妍吐槽：「就是不睡覺而已啊！」兩人一來一往的逗嘴，令眾人笑翻。

張軒睿。（記者王文麟攝）

談起紅包，賴雅妍霸氣包出6位數給父母，張軒睿則有5位數，他和柯震東的經紀人Jessica穩定交往中，透露會到女友家拜年，被問有無包紅包給女友的父母，他說：「沒有，但去有收到紅包，我收到也嚇到啊！我到現在還能收到紅包，不覺得很值得開心嗎？」談起蛇年目標，賴雅妍希望事業表現能脫胎換骨，張軒睿則期許自己「比去年更強，演技更精進。」《祕書俱樂部》每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點於NETFLIX、LINE TV上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法