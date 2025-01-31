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娛樂 電影

范冰冰翻身出任「柏林影展」評審！兩部中國電影入選主競賽

〔記者鍾志均／台北報導〕范冰冰2018年曾捲入逃稅風波，慘遭中國封殺，不過她另闢蹊徑，從國際影壇出發；第75屆柏林影展昨（30）公開評審團名單，范冰冰名列其中，她將和摩洛哥、德國、阿根廷等影人一起評選主競賽電影，吸引影迷期待最終得獎名單。

范冰冰搏翻身，成功在國際影展發光發熱。（翻攝自柏林影展官網）范冰冰搏翻身，成功在國際影展發光發熱。（翻攝自柏林影展官網）

范冰冰出道多年，累積許多代表作，被封殺前還帶著馮小剛的電影《我不是潘金蓮》來台參加金馬獎，豈料7年前因為一場逃稅風暴後，逐漸淡出華語電影圈。

這回范冰冰出任柏林影展評審，是她繼2017年擔任坎城影展評審後，再獲世界三大影展青睞，部分中國影迷齊聲喝采，直呼「冰姐，有妳的」、「世界很大，內娛很小」。

范冰冰（上排右）將和名導陶德菲利浦斯（左）等國際影人出任柏林影展評審。（翻攝自柏林影展官網）范冰冰（上排右）將和名導陶德菲利浦斯（左）等國際影人出任柏林影展評審。（翻攝自柏林影展官網）

今年柏林影展有兩部中國電影入圍「主競賽單元」，包括文淇、劉浩存主演的《想飛的女孩》、霍猛執導兼編劇的《生息之地》，有網友關注范冰冰加入評審陣容，是否會「偏心」兩部中國片，影迷都很好奇。

第75屆柏林影展開幕片為德國導演湯姆提克威新片《光》（暫譯）揭幕，影展於2月13日至23日盛大舉行。

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