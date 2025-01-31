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娛樂 電視

韓國天團隊長「把客家料理帶到國際」 許願《廚房》第二季

〔記者蕭方綺／台北報導〕首檔台韓合作實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》集結兩地頂尖藝人出任務，幕後大老闆是韓國天團Super Junior利特，他要把客家料理帶入國際也即將進入最後一哩路，回到韓國後，「韓版的客家廚房」準備開始營業，對於精緻升級後的客家料理，是否能滿足韓國客人的胃，利特表示：「為客人服務時，既開心又有些緊張。不過，看著客人們都很滿意的樣子，讓我漸漸放鬆下來，這種感覺就是幸福，一句『好吃』就能給我滿滿的力量。」

利特（右）和Nien在《廚師的迫降：客家廚房》負責招待客人。（客家電視台提供）利特（右）和Nien在《廚師的迫降：客家廚房》負責招待客人。（客家電視台提供）

在韓版客家廚房中，成為外場服務支柱的Nien緊張地說：「其實我更緊張了，因為這次只有我跟利特前輩兩個人負責上菜，又得用韓文做說明，一開始在接待時，我對自己的表現不是很滿意，但有了利特前輩的加油，慢慢讓我有了自信。」李元日也表示：「果然美食還是全世界共通的語言，在韓國雖然對客家料理有些陌生，但客家料理是世代相傳、在臺灣飲食中佔有重要地位的美味，無疑可以超越國界，有讓人喜愛的魅力。」

利特在《廚師的迫降：客家廚房》親自接待客人。（客家電視台提供）利特在《廚師的迫降：客家廚房》親自接待客人。（客家電視台提供）

第一季節目進入尾聲，利特不捨說道：「因為行程上的安排，沒辦法從第一集就參與演出，真的覺得有些可惜。」更許願說：「希望跟廚房成員們的緣分可以一起延續到第二季，長長久久地走下去。同時也要感謝觀眾們的支持與喜愛，因為這次的機會，讓我更加熱愛臺灣了！」

《廚師的迫降:客家廚房》集結韓國天團Super Junior隊長利特、韓國國民主廚李元日、人氣女團tripleS成員Nien加上金鐘戲王温昇豪、跨界國手江宏傑以及Youtuber韓國女生Judy，台韓藝人如何跨越文化挑戰、攜手打造美食旅程，令人期待。每週五晚間8點在客家電視播出，2月2日起於LINE TV及客台網站全集上架。

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