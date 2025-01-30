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周潤發「便服出巡」市民尖叫迎接！新造型獲讚帥又年輕

周潤發宣傳新片《唐探1900》，現實中的他顯得年輕帥氣。（翻攝自微博、豆瓣）周潤發宣傳新片《唐探1900》，現實中的他顯得年輕帥氣。（翻攝自微博、豆瓣）

〔記者鍾志均／綜合報導〕今年將滿70歲的「發哥」周潤發出了名的親民、沒架子，他今年參演中國賀歲片《唐探1900》，近日和團隊到廣州宣傳新片，只見他所到之處，引起當地市民熱情迎接，尖叫聲不斷狂喊「發哥」、「好帥」，讓他笑得闔不攏嘴。

周潤發出門在外，向來不太偽裝，甚至收到粉絲要求合照，也一向來者不拒；這回他宣傳新片，在中國衝上票房第二名，每到一個新地點宣傳，總是引來網友上網「洗版式」發文。

周潤發宣傳新片《唐探1900》，現實中的他顯得年輕帥氣。（翻攝自微博）周潤發宣傳新片《唐探1900》，現實中的他顯得年輕帥氣。（翻攝自微博）

有中國網友分享，原本只是在逛街，正巧碰上《唐探1900》劇組，還說發哥是唯一一位走進群中和大家擊掌、道謝的大明星，還笑稱新的一年看來會是「好運連發」。

網上流出的照片看來，發哥和片中造型不同，頭頂染黑，獲讚很有精神又帥氣，當他一現身，邊走邊拱手謝謝大家支持，像極了參選的政治人物，另外有許多民眾不斷尖叫狂喊「周潤發」、「太帥了」，通通陷入發哥的魅力之中。

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