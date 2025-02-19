孫生性騷再爆「受害者不只1人」 網紅揭惡行：趁拍片強行脫褲

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生因為摸女生屁股涉性騷挨告，遭判刑5個月，得易科罰金，風波持續延燒，曾與他合作過的網紅「舒舒舒二魚」昨（18）日上傳新片爆料，遭孫生性騷擾的女生不只1人，她也透露，孫生在拍攝《今晚住誰家》時，趁機壓在女生身上，甚至強行想把對方褲子脫掉。



舒二魚拍片揭孫生惡行。（翻攝自IG）

舒二魚表示，她2022年還是高三時，孫生曾經私訊邀請她到夜店喝酒，還叫她穿辣一點、用假證件入場，並說可以睡在自己的工作室，讓舒二魚認為對方動機不單純，「你就知道他要對你幹嘛」，於是找理由婉拒。

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舒二魚指控，孫生會利用自己的流量、名氣，約小網紅出來喝酒，稱未來才有機會合作拍片，她提醒，「你來喝個酒說不定我們可以拍影片，這種話不要信以為真，很多他真的不一定會發你」，並大讚此次性騷風波的A女很勇敢。

舒二魚痛轟孫生，「有多少網紅，10個跟你合作有8個被你摸過」，自己算幸運，兩人拍片時，都是一群人在場，才未遭性騷擾。不過，她踢爆，朋友與孫生合作拍片時，孫生趁著培根與助理不在的空檔，趁機把褲子脫下來，調戲女生說，「趕快來啊！再不來就沒機會囉！」讓該女嚇到直呼，「快穿上！這裡有攝影機」，孫生聽後才穿回褲子並反嗆對方，「你這個小笨蛋！之後都沒機會了」。

此外，舒二魚揭露，有其他女網紅跟孫生拍攝《今晚住誰家》時，孫生直接將身體壓在女生身上，甚至強行將她的褲子脫掉，旁邊還有男性，分別是培根及反骨的攝影師，卻無人出面幫助，僅是冷眼旁觀，女網紅和孫生當下扭打了一個小時。

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