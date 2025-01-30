中國賀歲片票房賣破30億！動畫片《哪吒》首日強勢奪冠

中國春節檔票房表現優異。（翻攝自微博）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年中國賀歲片競爭激烈，昨（29）大年初一，由動畫片《哪吒之魔童鬧海》以5.11億人民幣（約台幣23億元）強勢奪下票房冠軍！劉昊然、王寶強與周潤發主演的《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》分別位居第二、三名。

據統計，截至1月30日（初二）下午14時6分，中國新春檔期電影總票房（含預售）正式突破30億人民幣（約台幣137億元）創下新紀錄，其中以《哪吒之魔童鬧海》表現最佳。

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動畫片《哪吒之魔童鬧海》奪下中國春節檔首日票房冠軍，後勢強勁。（翻攝自豆瓣）

《哪吒之魔童鬧海》為《哪吒之魔童降世》續集，融合喜劇元素，講述天劫之後，哪吒與敖丙保住靈魂，卻面臨著魂飛魄散的危機，兩人命運走向何方，勾起觀眾強大好奇心。

中國網友大讚《哪吒》有史詩級「中式神話」故事的完美呈現、「打破對哪吒鬧海神話傳說的既定想像」；擔任配音導演的陳浩透露：「角色鮮活生動，從生活中汲取靈感，用心塑造讓老百姓產生強烈共鳴的人物形象。」

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