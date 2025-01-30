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娛樂 最新消息

（獨）陳淑芳通宵打麻將撇「我不是賭后」！曝狂收30包紅包

陳淑芳開心收紅包，新年到來很快樂。（翰森娛樂提供）陳淑芳開心收紅包，新年到來很快樂。（翰森娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕85歲的金馬影后陳淑芳越老越有福氣！她每年幾乎都和弟弟、弟媳等親人們圍爐過年，今年也不例外；她說，80歲起開始收晚輩們給的紅包，算一算每年至少有30包，羞說「都好多歲了還在收紅包，很幸福！」

聊到家中習俗，她回想從小受爸爸媽媽耳濡目染，每逢新年期間會喝點小酒，甚至通宵打麻將，還打趣喊：「但我不是賭后喔！」

陳淑芳笑稱家中很傳統，通常會打麻將「守歲」，問她是不是有小賭怡情，她則笑撇「沒有賭很大，不是賭后啦，不要誤會喔。」

陳淑芳（右三）祝讀者新年快樂，透露新年在家圍爐，和弟弟、弟媳等家人們一起慶祝。（翰森娛樂提供）陳淑芳（右三）祝讀者新年快樂，透露新年在家圍爐，和弟弟、弟媳等家人們一起慶祝。（翰森娛樂提供）

回顧2024年，陳淑芳拍戲、客串之餘，最常做的就是做公益回饋社會，她除了獲新北市好人好事代表，以及2024新北影響力人物，持續用自己的影響力感染他人。

陳淑芳表示，常說人和人之間互相給予溫暖，是最幸福的，「我現在很幸運，也知道要用力量幫助需要幫助的人」，直呼現在真的很快樂。

問到新年新希望，陳淑芳謙稱沒有多偉大的願望，「希望大家賺大錢、身體健康，還有最重要是平平安安。」新作品有望今年就會推出。

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