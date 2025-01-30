（影）蔡瑞雪曝光《單身4》李時安真實面 曾經同隊影片曝

Netflix熱播中的《單身即地獄4》討論度極高的女來賓李時安。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix戀愛實境秀《單身即地獄4》當中討論度極高的女來賓李時安過去曾經參加女團選秀，因此節目熱播後她過去曾經參加《Idol School》和《PRODUCE 48》的片段也被網友挖出來。眼尖的網友甚至發現「北一女神」蔡瑞雪還曾經跟李時安同隊。

「北一女神」蔡瑞雪。（翻攝自IG）

在《單身4》當中面容姣好、個性大方的李時安，私底下究竟是個怎麼樣的人呢？根據《三立新聞網》報導，蔡瑞雪回憶當年與李時安同隊時，她是個很好的人，個性也相當隨和。蔡瑞雪說李時安很喜歡搞笑逗別人開心，此次在《單身4》當中李時安顯現出更多成熟女性的嫵媚個性。

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李時安過去曾參加選秀節目。（翻攝自IG）

李時安於2017年參加選秀節目《Idol School》，這也是她第一次在鏡頭前亮相，當時與李時安同台的競爭者除了蔡瑞雪之外，還有《魷魚遊戲2》曹柔理、《現正撥打的電話》張圭悧，當時李時安就強勢站在C位，她的率真和無厘頭讓人留下深刻印象，她也非常努力，憑藉毅力不斷進步前行。

2018年李時安再度以練習生身分參加《PRODUCE 48》，結識好戰友權恩妃，兩人爆發力十足，也造就了《PRODUCE 48》經典舞台。

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