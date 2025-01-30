劉德華曾欠1.5億台幣巨額債款 翻身全靠乾媽

香港天王劉德華。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港巨星劉德華能演能唱，被列為「四大天王」之一，不過其實他也曾經歷低潮，一度欠下台幣1.5億債款，瀕臨破產。後來，劉德華除了瘋狂拍片，數量高達140部，其中也有他認為比較不滿意的作品，他坦言：「非常後悔拍攝」。

劉德華透露自己拍攝《愛情夢幻號》之後感到非常後悔。（翻攝自微博）

劉德華曾在綜藝節目中說過自己和日本女星石田光曾經拍過一部《愛情夢幻號》，拍完之後讓他覺得非常後悔。當初接演完全是因為自己的公司存在資金問題，片方開出1千200萬港幣（約新台幣5057萬元）高額酬勞讓他心動，這個價格也刷新劉德華從影以來最高紀錄。

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《愛情夢幻號》拍攝現場幾乎都在郵輪上，當時劉德華登上郵輪後，發現現場狀況混亂，且幾乎沒有找臨時演員，需要臨時演員時，就直接拜託郵輪上的乘客演出，這讓劉德華相當傻眼，直呼自己從沒遇過這種狀況，後來才知道這部電影的大部分資金用都在邀請劉德華拍攝，讓他後悔不該為錢接演電影，此後態度丕變，拍電影前一定只挑好劇本。

葉德嫻（左）與劉德華情同母子。（本報資料照，記者王文麟攝）

劉德華曾在1990年投資開設電影公司，因缺乏經驗差點一度不能翻身，合夥人則捲款潛逃。後女星葉德嫻出手幫助劉德華，兩人因《桃姐》一片雙雙奪下金馬獎最佳男、女主角，劉德華更拜葉德嫻為乾媽，兩人情同親母子。

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