晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）徐懷鈺過年買刮刮樂有技巧 大龍炮炸手指留陰影

徐懷鈺推出新專輯《光致.蛻變》。（記者潘少棠攝）徐懷鈺推出新專輯《光致.蛻變》。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕徐懷鈺前陣子推出新專輯《光致.蛻變》，張震嶽、徐佳瑩都為她寫歌，她也完成台北、高雄兩場音樂分享會，過年終於可以放鬆一下。

回高雄過年對徐懷鈺來說充滿許多美好回憶，「小時候過年最快樂的事情就是喊每個親戚名字就會有10塊錢，他們說我是小可愛，我會把錢存起來買糖果吃。」

徐懷鈺對許多過年習俗寧可迷信。（記者潘少棠攝）徐懷鈺對許多過年習俗寧可迷信。（記者潘少棠攝）

徐懷鈺對許多過年習俗寧可迷信，像是把壓歲錢放在枕頭下集財運，另外粉紅豹紋睡衣一穿就是一週，外出拍照、走春，當網美也是每年過年不能少的流程，另外表哥準備的海鮮年菜也讓她讚不絕口，笑說：「每次回去過年都會胖。」

聊起以前的過年回憶，徐懷鈺幾乎玩過各種炮竹，她說：「我放過水鴛鴦、大龍炮，但被炸一次手指頭就怕了。那時丟到水溝卻彈上來，我手指被炸到，再也不敢玩了，我膽大，但炸過一次就不敢了。」

徐懷鈺小時候過年喜歡放炮竹。（記者潘少棠攝）徐懷鈺小時候過年喜歡放炮竹。（記者潘少棠攝）

以前徐懷鈺也玩過蝴蝶炮、蛇炮、沖天炮，另外大支的仙女棒也是過年必玩。

今年是蛇年，愛看電影的徐懷鈺說《白蛇傳》必看，另外張曼玉演的《青蛇》也一定要看，就連辛曉琪唱的原聲帶也必聽。

徐懷鈺過年也一定會買彩券、刮刮樂試試手氣，但她建議：「刮出最高價時見好就收，不要再繼續換，買500元的就好，我有中過5000元，聽長輩說，買500元的比較好中獎，而且要選擇人氣多的店買。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中