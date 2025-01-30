（專訪）徐懷鈺過年買刮刮樂有技巧 大龍炮炸手指留陰影

徐懷鈺推出新專輯《光致.蛻變》。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／專訪〕徐懷鈺前陣子推出新專輯《光致.蛻變》，張震嶽、徐佳瑩都為她寫歌，她也完成台北、高雄兩場音樂分享會，過年終於可以放鬆一下。

回高雄過年對徐懷鈺來說充滿許多美好回憶，「小時候過年最快樂的事情就是喊每個親戚名字就會有10塊錢，他們說我是小可愛，我會把錢存起來買糖果吃。」

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徐懷鈺對許多過年習俗寧可迷信。（記者潘少棠攝）

徐懷鈺對許多過年習俗寧可迷信，像是把壓歲錢放在枕頭下集財運，另外粉紅豹紋睡衣一穿就是一週，外出拍照、走春，當網美也是每年過年不能少的流程，另外表哥準備的海鮮年菜也讓她讚不絕口，笑說：「每次回去過年都會胖。」

聊起以前的過年回憶，徐懷鈺幾乎玩過各種炮竹，她說：「我放過水鴛鴦、大龍炮，但被炸一次手指頭就怕了。那時丟到水溝卻彈上來，我手指被炸到，再也不敢玩了，我膽大，但炸過一次就不敢了。」

徐懷鈺小時候過年喜歡放炮竹。（記者潘少棠攝）

以前徐懷鈺也玩過蝴蝶炮、蛇炮、沖天炮，另外大支的仙女棒也是過年必玩。

今年是蛇年，愛看電影的徐懷鈺說《白蛇傳》必看，另外張曼玉演的《青蛇》也一定要看，就連辛曉琪唱的原聲帶也必聽。

徐懷鈺過年也一定會買彩券、刮刮樂試試手氣，但她建議：「刮出最高價時見好就收，不要再繼續換，買500元的就好，我有中過5000元，聽長輩說，買500元的比較好中獎，而且要選擇人氣多的店買。」

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