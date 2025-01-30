（專訪）才結婚總裁老公2年！吳申梅暫緩生子計畫揭秘辛

吳申梅上月到新加坡開唱，老公Eric甜蜜愛相隨。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌手吳申梅與香港老公Eric結婚兩年多，夫妻倆都是工作狂，早已經凍卵的吳申梅近來心境大轉變，鬆口不急著當媽，平常心稱：「還是先以事業為重，生孩子的計畫就先暫緩囉。」

因為工作關係，吳申梅與老公都是分隔兩地，許多時候都是趁著旅行來維繫情感，她談到：「我跟Eric去了好多國家，也品嚐了各地美食。」有時候看到老夫老妻一起出遊，都會讓她格外感動。

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吳申梅大秀廚藝，要收服老公的胃。（記者胡舜翔攝）

至於結婚兩年的感想，吳申梅受訪說道：「很希望我跟Eric也能像他們一樣，攜手走過人生的每一個階段，無論是風雨還是陽光。」慶幸能夠遇到彼此扶持的對象。

吳申梅去年與音樂人江志豐合作，推出了單曲《美麗的女人》，更突破自我推出電音版本，而蛇年開春她也有好消息，與陳孟賢合唱的新歌《愛的感覺》驚喜上線。

吳申梅驚喜推出新歌《愛的感覺》，認為很久年節氛圍。（記者胡舜翔攝）

吳申梅首次挑戰男女主唱，直呼這首歌充滿著年味，「謝謝志豐老師為我們量身打造這首充滿新年喜氣的歌曲，蛇年裡，擁有滿滿的愛與祝福！」

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