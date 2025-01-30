晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）才結婚總裁老公2年！吳申梅暫緩生子計畫揭秘辛

吳申梅上月到新加坡開唱，老公Eric甜蜜愛相隨。（吳申梅提供）吳申梅上月到新加坡開唱，老公Eric甜蜜愛相隨。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌手吳申梅與香港老公Eric結婚兩年多，夫妻倆都是工作狂，早已經凍卵的吳申梅近來心境大轉變，鬆口不急著當媽，平常心稱：「還是先以事業為重，生孩子的計畫就先暫緩囉。」

因為工作關係，吳申梅與老公都是分隔兩地，許多時候都是趁著旅行來維繫情感，她談到：「我跟Eric去了好多國家，也品嚐了各地美食。」有時候看到老夫老妻一起出遊，都會讓她格外感動。

吳申梅大秀廚藝，要收服老公的胃。（記者胡舜翔攝）吳申梅大秀廚藝，要收服老公的胃。（記者胡舜翔攝）

至於結婚兩年的感想，吳申梅受訪說道：「很希望我跟Eric也能像他們一樣，攜手走過人生的每一個階段，無論是風雨還是陽光。」慶幸能夠遇到彼此扶持的對象。

吳申梅去年與音樂人江志豐合作，推出了單曲《美麗的女人》，更突破自我推出電音版本，而蛇年開春她也有好消息，與陳孟賢合唱的新歌《愛的感覺》驚喜上線。

吳申梅驚喜推出新歌《愛的感覺》，認為很久年節氛圍。（記者胡舜翔攝）吳申梅驚喜推出新歌《愛的感覺》，認為很久年節氛圍。（記者胡舜翔攝）

吳申梅首次挑戰男女主唱，直呼這首歌充滿著年味，「謝謝志豐老師為我們量身打造這首充滿新年喜氣的歌曲，蛇年裡，擁有滿滿的愛與祝福！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中