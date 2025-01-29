寇乃馨除夕破冰賈永婕 雙姝互吐心結：我不喜歡妳

寇乃馨除夕破冰賈永婕。（寇乃馨提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賈永婕日前在綜藝教父王偉忠大女兒王羚的歸寧宴上，與路嘉怡破冰和解。寇乃馨昨（28日）在除夕夜也與賈永婕和解，她提及兩人當年的心結，賈永婕則大方邀請寇乃馨到台北101遊玩。

賈永婕（右）去年9月接任台北101董事長，近日開心與韓國男神玄彬合照。（翻攝自臉書）

寇乃馨表示，因看到賈永婕和路嘉怡破冰的新聞，她決定到賈永婕的臉書留言：「天〜我最無法抵抗這種美女姐妹真情感人大和解的劇情⋯已看哭我〜」賈永婕幽默回：「哈哈哈哈，還是妳也要來跟我大和解。」寇乃馨則回說：「哈哈哈，美麗智慧的賈董，但我們得先要有不合⋯才能來大和解啊？（我突然開始認真努力回想⋯我們沒有什麼青春年少時的過節吧？）」賈永婕笑著回憶說：「因為妳（寇乃馨）功課好、又漂亮，然後口才又好，我不喜歡妳。」

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寇乃馨除夕破冰賈永婕。（寇乃馨提供）

寇乃馨除夕破冰賈永婕。（寇乃馨提供）

寇乃馨立刻說：「我想起舊恨了！當年我是活動主持人，妳是代言嘉賓，妳人美還露個大長腿，腿長到⋯當妳我合照上報，我站妳旁邊，像個哈比人⋯所以我不喜歡妳！咱快來大和解吧！」賈永婕笑回：「好，我原諒你。」

寇乃馨除夕破冰賈永婕。（寇乃馨提供）

賈永婕隨即展現宣傳功力，向寇乃馨提出邀請：「妳這個北一女的高材生，2月14號要不要來101北一女的活動？」寇乃馨則回：「賈董妳太強了！妳這宣傳行銷運營超能力真的無遠弗屆！情人節北一女也都全被妳綁去101了？我超想去啊啊，但我2/14在美國幹另一件大事⋯只能先隔空支持妳！！下回有好玩的，喊我們一起來並肩！」

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