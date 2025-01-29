梁靜茹新年揭喜訊 追憶阿婆名字笑口常開

梁靜茹除夕獻唱暖心歌曲。（超級圓頂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕梁靜茹昨（28日）晚首登中國央視春晚表演，獻唱暖心歌曲《住在心裡的人》，這首歌唱的是隔代親情，提醒遊子回家看看年邁親人，之前在錄音時她就忍不住落淚。

談到登上春晚的感想，梁靜茹說：「讓我想起第一次帶著《勇氣》專輯來北京做宣傳的自己，『莫忘初衷』4個字在心底不停提醒我，一切得來多麽不易。」

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梁靜茹以前在家裡都稱呼阿嬤為「阿婆」，她與阿婆感情親密，演唱《住在心裡的》也特別有感觸，她說：「這首歌是我們每一個遊子離家的真實感受，必須拿出勇氣面對每一次挑戰！」

梁靜茹新的一年有許多新規劃。（翻攝自微博）

梁靜茹分享阿婆的名字叫「梁笑開」，對她來說這也是個特別的名字：「阿婆希望我們在面對生活的艱難時刻，一樣能笑顏逐開，笑口常開。」

「當我們談論愛情」世界巡演2月將在香港站落幕，原本梁靜茹只唱一場，因門票秒殺加開一場，她也透露喜訊：「全新的巡演也已經開始前置規劃，專輯一直是循序漸進地努力，請大家期待，我相信好歌和好作品會一直以它的命運之輪發生。」

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