新春佳節必看！串流平台CATCHPLAY+推超強片單

肉體恐怖新經典《懼裂》於CATCHPLAY+獨家上架中。（CATCHPLAY+提供）

〔記者許世穎／台北報導〕新春佳節，影音平台CATCHPLAY+精選一系列必看片單，讓年假充滿精采與感動！電影方面，首推獨家上架的肉體恐怖新經典《懼裂》，黛咪摩爾以有史以來最突破性演出榮獲金球獎最佳音樂／喜劇類女主角，再入圍奧斯卡影后，曾經深陷谷底的她如今華麗回歸，顛覆想像的演出絕對必看！還有票房奇幻鉅作《魔法壞女巫》暖心的故事和華麗歌舞適合全家一同歡唱、沉浸在聽覺與視覺的雙重饗宴中。

票房奇幻鉅作《魔法壞女巫》暖心的故事和華麗歌舞適合全家一同歡唱。（CATCHPLAY+提供）

此外，多部現正上架的超夯電影也不容錯過！包括超級英雄迷必看《死侍與金鋼狼》、《猛毒最終章：最後一舞》與《小丑：雙重瘋狂》；橫掃全球票房的動畫《腦筋急轉彎2》以及《神偷奶爸4》、《荒野機器人》等，則是全家大小一起共度歡樂時光的最佳選擇。

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對於熱愛動作冒險的觀眾，《猩球崛起：王國誕生》和《龍捲風暴》絕對能滿足！追求刺激驚嚇的體驗則推薦《異形：羅穆路斯》和《微笑2》； 偏愛細膩故事的影迷，也可細細品味《金孫爆富攻略》、《二號陪審團》、《我的完美日常》和《再見機器人》等口碑佳作；還有傳奇名導雷利史考特的經典史詩續集《神鬼戰士II》、電影大師佩卓阿莫多瓦的思辨生死的新作《隔壁的房間》全都上架中。（部分電影需額外租借）

全新懸疑驚悚影集《謀殺清單》由爆紅新生代女星艾拉彭內爾主演。（CATCHPLAY+提供）

影集方面，全新懸疑驚悚影集《謀殺清單》（Sweetpea），由爆紅新生代女星艾拉彭內爾主演，故事描述一位行事低調的女上班族，在職場、愛情、家庭上都飽受打壓和忽視，長期遭受挫折的她竟爆發出反社會人格，並計畫向這些欺負她的人復仇，邊緣人大反擊的惡趣味故事絕對大快人心！

凱文科斯納主演影集《黃石公園》全5季，被譽為西部神劇。（CATCHPLAY+提供）

還有妮可基嫚口碑爆棚的全新火爆動作影集《特種部隊：母獅》1-2季、日前剛完結的西部神劇《黃石公園》全5季、描述少女荒島求生的驚悚劇《黃蜂》1-2季等高評價影集。文青名導札維耶多藍的迷你影集《羅根醒來的那一夜》、改編熱門電影的動作影集《全面攻佔：巴黎救援》、行銷人必看的創意經典美劇《廣告狂人》1-4季、集結英國大咖影星共演的《英式醜聞》1-3季也都是在家追劇的好選擇。

喜愛台劇的觀眾也可趁年假把《都市懼集》、《八尺門的辯護人》、《非殺人小說》、《讓我看見你是誰》等話題台劇一次補齊。

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