啦啦隊金渡娥分享韓國年俗 初體驗台灣刮刮樂秒上癮

禾羽（左）攜手金渡娥感受台灣過年的熱鬧氛圍。（涵氧整合行銷提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著農曆新年到來，啦啦隊人氣女神禾羽攜手來自韓國的啦啦隊金渡娥感受台灣過年的熱鬧氛圍，兩人不僅交流台韓年俗，還親自挑戰台灣人最愛的刮刮樂，現場笑聲不斷，甚至直接喊話粉絲：「新的一年一定要試試手氣！」

金渡娥分享韓國年俗。（涵氧整合行銷提供）

過年期間，許多台灣人都會買幾張刮刮樂試試運氣，而金渡娥這次也是人生初體驗，當她拿起硬幣、小心翼翼地刮開第一張時，全場屏息，結果一揭曉，她立刻驚呼：「這個真的會讓人心跳加速！」雖然這次沒能刮出大獎，但她依然玩得不亦樂乎，直說：「這樣的活動真的很有過年氣氛，我好想再試一次！」

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禾羽（左）攜手金渡娥感受台灣過年的熱鬧氛圍。（涵氧整合行銷提供）

除了體驗台灣的過年樂趣，金渡娥也分享了韓國的年俗，「在韓國，家人會一起吃象徵長壽的年糕湯，還有個重要的傳統叫歲拜，也就是向長輩行禮，表達感謝與祝福，然後獲得壓歲錢！」

禾羽聽後驚訝地說：「我們過年也是家人團聚、發紅包，這點真的好像！」透露自己最期待的就是和家人一起吃年夜飯，「那是每年最重要的時刻！」

禾羽期待和家人一起吃年夜飯。（涵氧整合行銷提供）

談到新年的新目標，禾羽笑著預告會有很多驚喜等著大家，不僅會參與多場演唱活動、還有寫真拍攝計畫，甚至可能帶來全新的作品，「今年想用不同的方式和大家見面，讓粉絲有更多機會參與我的每個階段，希望大家能繼續支持我！」

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