星二代甩油接演《鑽石大劫案：極盜戰》 傑瑞德巴特勒猛讚英雄

傑瑞德巴特勒（右）和小歐西亞傑克森再度合作《鑽石大劫案！極盜戰》，共組搭檔展現演出默契。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕上映首週登頂全美票房冠軍的犯罪鬥智強片《鑽石大劫案：極盜戰》由動作片硬漢傑瑞德巴特勒與「星二代」小歐西亞傑克森攜手主演，雖然兩人二度合作，但因為先前合作時的角色相互對立，因此未能有太多接觸機會，直到這回在本片飾演警探與犯罪集團首腦，才攜手合作，讓兩人的關係急速拉近，成為最佳拍檔。

小歐西亞傑克森為以及知名饒舌歌手暨演員冰塊酷巴的兒子，他和傑瑞德從開拍前便頻繁聯繫來培養默契，小歐西亞對此分享：「我們一起看場景、試跑幾遍，試著在上場前找到最佳狀態。從那時起，我們開始聊彼此的生活，也聊近況。當你這樣閒聊的時候，真的可以更了解一個人，就是這麼簡單，之後在片場的合作也會變得很自然。」

請繼續往下閱讀...

小歐西亞傑克森在《鑽石大劫案：極盜戰》充滿天賦的演出，讓傑瑞德巴特勒大力稱讚。（采昌提供）

兩人關係急速拉近，並成為最佳拍檔，也讓傑瑞德大讚：「小歐西亞是我的英雄！作為演員，他非常有天賦，一切對他來說都像是輕而易舉。」小歐西亞在片中需要假扮各種身分，進而洗劫全球最大鑽石交易所，因此必須學習法語、非洲法語、塞爾維亞語等多國語言和口音；同時還為了片中激烈的動作場面，向專業人士學習機械裝備與武器使用方式，更狠甩15公斤好讓體能達到最佳狀況，讓人見識到他一流的敬業精神。《鑽石大劫案：極盜戰》將於明天大年初一（29日）正式在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法