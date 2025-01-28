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娛樂 最新消息

過年氣氛濃！Ella回大馬婆家爽吃爽玩 與品冠兒都迷「錢多」

〔記者陳慧玲／台北報導〕不少台灣民眾感嘆年味越來越淡，不過近日Ella與老公及兒子勁寶提前回到馬來西亞婆家過年，卻感受到濃厚過年氣氛。品冠也帶著家人回家鄉馬來西亞過年，同樣覺得在大馬過年氣氛很濃。

Ella回婆家大馬過年，開心吃到「錢多」冰品。（翻攝自IG）Ella回婆家大馬過年，開心吃到「錢多」冰品。（翻攝自IG）

Ella這幾天在大馬爽吃爽玩，還和兒子勁寶一起體驗當地習俗「撈生」，希望今年運勢更旺。她吃得不少大馬美食，另外也吃冰品甜點「Cendol」（煎蕊或稱珍多冰），Ella則稱這美食叫做「錢多」，笑稱：「過年一定要吃Cendol，因為『錢多』、『錢多』，吃了會錢多多。」

Ella到大馬過年，開心玩起小煙火。（翻攝自IG）Ella到大馬過年，開心玩起小煙火。（翻攝自IG）

Ella到大馬過年，開心玩起小煙火。（翻攝自IG）Ella到大馬過年，開心玩起小煙火。（翻攝自IG）

除了開心吃吃喝喝，Ella也在大馬玩起小型煙火，還去馬六甲「游車河」，街上高掛紅燈籠，滿滿的過年氣氛。

品冠（中）回大馬過年，笑說兒子（左）身高已追過奶奶。（翻攝自臉書）品冠（中）回大馬過年，笑說兒子（左）身高已追過奶奶。（翻攝自臉書）

品冠說兒子吃了好幾次Cendol。（翻攝自臉書）品冠說兒子吃了好幾次Cendol。（翻攝自臉書）

品冠回家鄉過年，談到：「大馬過年，年味超濃。」他和媽媽及兒子合照，提到：「婆孫才4個多月沒見，已經比婆婆高了。這幾天他竟然已經吃了四餐Nasi Lemak + Cendol。」巧的是，這也是Ella回大馬婆家同樣愛吃的當地美食，品冠兒子同樣迷上Ella所說的「錢多」冰品。

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