田亞霍當老闆一個月 驚收到罰鍰單

〔記者胡如虹／台北報導〕過年到了，很多人會設定新年度的人生清單，田亞霍一直有在設定自己的人生清單，他去年就完成了自立門戶當老闆的人生清單，成立「貓少娛樂工作室」出了新專輯《Who's Gonna》，只是他透露去年才當了一個月的老闆，就收到政府送的一份意外的「禮物」。

田亞霍才當了一個月的老闆就收到罰鍰單。（記者胡如虹攝）

網紅歌手出身的田亞霍，很懂得經營自己，對人生充滿計畫和目標，當歌手、結婚生子、成立工作室當老闆都在他30歲以前必須完成的人生清單上，他也一一實現了自己的人生清單，感覺一切都在他的掌握中，只有成立工作室當老闆這件事出了一點小狀況。

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田亞霍表示，他的「貓少娛樂工作室」只有他跟老婆兩位員工，所有的事都是他跟老婆兩個人在做，去年工作室剛成立前一個月根本沒有收入，他們以為沒有收入就不用報稅，結果就收到了漏報稅的罰款通知，才知道就算工作室沒有收入，每兩個月申報一次的營業稅也是要填一份零申報的表格。

因為繳了罰款，讓田亞霍直稱當了老闆之後，多學了很多以前不知道的事，他也特別提醒想要開工作室或是公司的年輕人，不要以為沒有收入就可以不用報營業稅，一定要認真的研究報稅事宜，免得沒有收入還要因漏報稅而繳罰款。

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