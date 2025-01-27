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娛樂 音樂

田亞霍自立門戶沒做這件事 小賴被嚇到驚呼：瘋了嗎？

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小賴」賴晏駒、田亞霍合體主持Hit Fm小年夜特別節目，小賴除了是唱跳前輩，得知田亞霍自立門戶開公司，卻隻身去跑相關稅務，驚訝說：「瘋了嗎？這是最重要的！拜託你好好找個會計！這是新年最重要的事情！」

賴晏駒（左）、田亞霍主持小年夜特別節目。（Hit Fm提供）賴晏駒（左）、田亞霍主持小年夜特別節目。（Hit Fm提供）

小賴之前就向田亞霍邀歌，粉絲的反應都很不錯，這次輪到田亞霍推出新專輯，新歌《Gotta Runaway》也邀來小賴跨刀合作。

田亞霍透露，《Gotta Runaway》早在2017年就寫好了，當時是以男團為靈感創作，而講到男團取向，又會唱跳又有團體經驗的最佳人選莫過於小賴了，非常感謝他參與合作。

賴晏駒（左）、田亞霍合體拜年。（Hit Fm提供）賴晏駒（左）、田亞霍合體拜年。（Hit Fm提供）

提到農曆新年的計畫，小賴透露會回台中跟家人過年，他也表示，2025年會發行一首全英文的新單曲，而且是跟法國的音樂人合作，所屬的五堅情今年會發行新專輯。

田亞霍則安排了整個家族在除夕夜到宜蘭民宿包棟，透露每次過年家族都有20多個人齊聚，然後開兩個大桌圍爐吃飯，吃完飯就待著追劇或是打麻將。

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