晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「樂天女孩」曲曲化身療癒系歌手 新單曲唱出感情遺憾

曲曲推出第四張個人單曲EP《一步之差》。（曲曲提供）曲曲推出第四張個人單曲EP《一步之差》。（曲曲提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「樂天女孩」曲曲今（27日）推出第四張個人單曲EP《一步之差》，以一首療癒系情歌為2025年拉開序幕。她坦言，這首歌的靈感源於一個平行時空的假設：「如果當初勇敢一點，會不會結局就不同了？」希望透過歌曲傳遞一個簡單卻深刻的訊息「勇敢追愛，不要留下遺憾。」

這次EP的製作相當用心，當時曲曲在日本工作，特地選擇當地錄音室錄製，並直接在日本拍攝MV，為歌曲增添濃厚的日系氛圍。《一步之差》由製作人紀恩為曲曲量身打造，他認為她的聲音充滿療癒力，特別創作了這首情感細膩的作品。MV以平行時空為主題，透過畫面描繪愛情中「一步之差」的微妙遺憾。製作過程極為用心，不僅在台灣反覆錄音三次，更根據MV進行編曲調整。

曲曲直接在日本拍攝MV。（曲曲提供）曲曲直接在日本拍攝MV。（曲曲提供）

與上一張描寫虐心情感的《值不值得》相比，《一步之差》多了一份平靜與內省。曲曲表示，這首歌不僅是在談愛情，更希望提醒大家在生活中多些勇氣，勇敢邁出那一步，就能少一些遺憾。值得一提的是，單曲歌詞由曾為蔡依林創作《親愛的對象》的陳學聖填詞，曲曲說：「這次特別邀請到他，歌詞上很耐人尋味，可以多聽幾次。」

對於新年，她也希望新的一年能在音樂上持續突破，嘗試更多不同的創作。全新單曲《一步之差》現已上線，曲曲用溫暖又深情的歌聲，陪伴每一個在愛裡努力前行的人，療癒心靈，迎接嶄新的開始。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中