「樂天女孩」曲曲化身療癒系歌手 新單曲唱出感情遺憾

曲曲推出第四張個人單曲EP《一步之差》。（曲曲提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「樂天女孩」曲曲今（27日）推出第四張個人單曲EP《一步之差》，以一首療癒系情歌為2025年拉開序幕。她坦言，這首歌的靈感源於一個平行時空的假設：「如果當初勇敢一點，會不會結局就不同了？」希望透過歌曲傳遞一個簡單卻深刻的訊息「勇敢追愛，不要留下遺憾。」

這次EP的製作相當用心，當時曲曲在日本工作，特地選擇當地錄音室錄製，並直接在日本拍攝MV，為歌曲增添濃厚的日系氛圍。《一步之差》由製作人紀恩為曲曲量身打造，他認為她的聲音充滿療癒力，特別創作了這首情感細膩的作品。MV以平行時空為主題，透過畫面描繪愛情中「一步之差」的微妙遺憾。製作過程極為用心，不僅在台灣反覆錄音三次，更根據MV進行編曲調整。

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曲曲直接在日本拍攝MV。（曲曲提供）

與上一張描寫虐心情感的《值不值得》相比，《一步之差》多了一份平靜與內省。曲曲表示，這首歌不僅是在談愛情，更希望提醒大家在生活中多些勇氣，勇敢邁出那一步，就能少一些遺憾。值得一提的是，單曲歌詞由曾為蔡依林創作《親愛的對象》的陳學聖填詞，曲曲說：「這次特別邀請到他，歌詞上很耐人尋味，可以多聽幾次。」

對於新年，她也希望新的一年能在音樂上持續突破，嘗試更多不同的創作。全新單曲《一步之差》現已上線，曲曲用溫暖又深情的歌聲，陪伴每一個在愛裡努力前行的人，療癒心靈，迎接嶄新的開始。

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