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大S安葬進度未知！汪小菲默默帶妻回北京 留兒女在台過元宵

汪小菲日前接獲前妻大S離世的噩耗後就趕緊抵台。（資料照）汪小菲日前接獲前妻大S離世的噩耗後就趕緊抵台。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕汪小菲日前接獲前妻大S離世的噩耗後就趕緊抵台，不過他種種舉動都令網友相當反感，遭控是刻意設立深情人設。據知情人士表示，他與現任老婆Mandy昨（11日）已默默搭機飛回北京，沒有帶走兒女，所以今也沒有在台北陪伴兒女度過元宵節。

汪小菲上週與老婆現身桃園機場，他先是在鏡頭前鞠躬苦求媒體多說大S好話、稱大S永遠是自己的家人，後來還當街淋雨上演苦情男，可見對前妻的思念藏不住。如今來台不到10天，汪小菲就帶著老婆默默離台，目前也沒有大S已安葬的消息，所以汪小菲這次來台是悼念前妻還是另有事要處理？引發外界好奇。

大S過世後，子女監護權備受關注，依法可由生父汪小菲擔任監護人，屆時孩子們可能就會隨他移居中國，不過這次汪小菲沒有帶兒女一同回北京，真正原因還有待他本人或他媽媽張蘭出面說明。

汪小菲去年3月無預警直闖大S信義區豪宅。（資料照）汪小菲去年3月無預警直闖大S信義區豪宅。（資料照）

事實上，汪小菲去年3月無預警直闖大S信義區豪宅，警衛見狀報警後就被送到警局，事後汪小菲罕見出面受訪，直言要實名舉報大小S濫用藥物，情緒一度相當激動，表示與大S在「交接兒女」方面產生意見分歧和衝突，所以才直接衝到豪宅下說要見小孩，他當時還嚴肅表示：「我希望我的孩子不會忘記他的祖宗。」

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