我不孝！汪小菲要律師提告抖音 與張蘭斷絕關係

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與婆婆張蘭動作頻頻，引起爭議，中國抖音昨（8日）宣布對兩人帳號無限期封禁。而中國社群流出疑似汪小菲在微信朋友圈發文，宣布今天起將與張蘭斷絕關係，此外，他還稱要提告抖音。

張蘭（右）、汪小菲（左）在大S驟逝後連日來動作頻頻。（組合照，翻攝自微博）

中國社群流出疑似汪小菲在微信朋友圈發文，他直呼「我不孝！」並怒批，絕對不能讓這種人獲得支持，雖然張蘭是自己的母親，但是兩人三觀不合，「我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要和她斷絕所有關係。」

請繼續往下閱讀...

疑似汪小菲微信好友圈貼文。（翻攝自微博）

此外，網上也瘋傳汪小菲與其律師對話的截圖，圖中可見，汪小菲相當不滿抖音封禁帳號的處罰，要求律師明天就發聲明提告抖音，直言「我什麼都沒說，憑什麼審判我？封我號是他們內部流程，但是這麼審判我，我不接受！」

疑似汪小菲與其律師對話截圖。（翻攝自微博）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法