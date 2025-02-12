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娛樂 最新消息

肯爺沒救了！攜老婆「全裸」還賣納粹T恤 馬斯克出手了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，Ye）日前帶著愛妻比安卡森索里（Bianca Censori）登上葛萊美紅毯，一件全裸的「國王的新衣」嚇壞眾人。然而吃到流量甜頭的他，絲毫不願收手，在超級盃（Super Bowl）期間，於社群罵泰勒絲、猶太人，並販售印有「納粹標誌」的 T恤，引起輿論撻伐，就連社群平台X都看不下去，將他的帳號封刪除了。

肯爺近日動作頻頻博取流量，掀輿論撻伐。（路透社、翻攝自X）肯爺近日動作頻頻博取流量，掀輿論撻伐。（路透社、翻攝自X）

事實上，肯爺2023年就曾有反猶太言論，當時他還向猶太族群致歉，「我對我可能造成的任何痛苦深表遺憾」，不過仍於事無補，遭經紀公司、愛迪達等多家品牌中止合作。在美國沉寂好一段時間的他，日前帶著老婆亂入葛萊美，因此躍上各大媒體版面

儘管肯爺登上媒體非常負面，但蹭到流量的他沒有打算收手，還故技重施，在美式足球超級盃決賽當天，在社群媒體開譙泰勒絲、猶太人，還投放廣告引導觀眾前往商品網站，點進網站的使用者發現，商品竟然是一件印有「黑色納粹標誌」的白色T恤。

肯爺在超級盃（Super Bowl）期間，投放廣告販售納粹標誌T恤。（翻攝自X）肯爺在超級盃（Super Bowl）期間，投放廣告販售納粹標誌T恤。（翻攝自X）

此外，肯爺近日在X多次PO出反猶太言論，不僅自稱是納粹，還公開表達對希特勒的崇拜，連過去為「反猶太言論」的道歉都收回，直言「我想製作這件 T-shirt 已經很多年了，這是我迄今為止最偉大的行為藝術作品。」目前他的X帳號，遭到官方停用。

肯爺近日頻頻發表「反猶太言論」。（翻攝自X）肯爺近日頻頻發表「反猶太言論」。（翻攝自X）

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