父畢業麻省理工學院 林葉亭：爸爸失智衝擊很大

林葉亭昨難過在台北市二殯受訪。（讀者提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林葉亭85歲失智父失蹤11天後，昨（26）日上午在民宅水池中被發現，已成一具冰冷遺體，林葉亭認屍崩潰，下午在二殯受訪一度難過到說不出話，自責沒把父親照顧好。

林葉亭曾在Podcast節目《失智好好生活》透露，父親畢業於美國麻省理工學院，曾經擔任企業董事長、大學教授，學識豐富待人謙和，受訪時吐露內心話：「父親失智時對我們衝擊很大，家人們也都非常震驚。」

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據了解，已故林父曾當過「十大傑出青年」，林葉亭從小耳濡目染，學習到父親的彬彬有禮，更記得當年她到日本求學，還是父親帶著她到當地熟悉環境，對林葉亭來說，爸爸是全家人的大樹，「爸爸用這種方式離開我們，是真的很捨不得，我覺得是自己沒有把爸爸照顧好。」

林葉亭在小年夜前夕團圓亡父，特別感謝這段期間幫忙搜救救難隊與警察，過年期間與家人沒有安排工作，會好好送爸爸最後一程，昨她也寫下：「爸走了，太傷心無法言喻，暫時停止發文，謝謝大家。」

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