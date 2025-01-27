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娛樂 最新消息

翹臀珍被吹牛老爹害慘 原告要求她出庭作證

吹牛老爹被指控性侵上百人，其中包括許多未成年者。（美聯社）吹牛老爹被指控性侵上百人，其中包括許多未成年者。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌歌手「吹牛老爹」被指控涉嫌性侵及性剝削，受害者多達120人，其中年紀最小只有9歲，令人髮指，他和「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）曾是90年代末期好萊塢最具話題性情侶，吹牛老爹深陷性侵風暴，翹臀珍始終保持沉默。

根據外媒最新報導，一位囚犯出面指控吹牛老爹，聲稱自己1997年被他性侵，如今有意讓翹臀珍成為證人。據悉，這名囚犯要求傳喚翹臀珍，認為她與吹牛老爹有交往過，可能握有相關訊息和證據，可能與他指控案件有關。

由於受害人數多達120人，律師去年10月聲稱將對吹牛老爹提告，並表示：「不算秘密的『娛樂產業最大秘密』，終於要公諸於世了！」

德州律師布茲比當時在記者會上指出，已知受害的120人當中男女各半，其中有25人受害時未成年，年紀最小的當時才9歲，且已知吹牛老爹從1991年就開始伸出狼爪，一直到今年都還有受害者。

布茲比指出，吹牛老爹下手的場地大多在聚會上，受害者被下藥後就不省人事，如果拒絕喝一杯，就會被趕出派對，事後還會要脅對方不准說出去，否則對受害者不利。



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