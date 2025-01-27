（獨家）不忍了！祈錦鈅32G雪乳翹臀全給拍 產後辣爆秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕國民女友祈錦鈅升格人母變得更辣，她拍攝了性感的賀年寫真，好身材大方露，受訪笑說：「我現在比之前更放鬆了，之前一直藏東藏西，現在覺得我身材好，就是該驕傲。」除了天生麗質，更是自己努力的成果。

祈錦鈅迎接農曆新年，曬出性感辣照。（小紅莓提供）

祈錦鈅公開性感的賀歲寫真，祝賀讀者新年快樂，她不吝展現自信身材，更分享：「之前比較在意別人的想法，覺得好像不小心露了一點，就會讓別人誤會我想幹嘛，但是生完小孩之後，我覺得我能變回來現在這樣的身材，就是因為我很努力。」

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祈錦鈅穿上旗袍露出美腿，向最愛的粉絲拜年。（小紅莓提供）

事實上，祈錦鈅產後就開始鍛鍊雕塑體態，短短4個月就回復了曼妙身材，去年也進軍日本，在台灣及日本都發行了寫真書《不祈而遇》，擁有32G魔鬼身材的她，招認現在的身形變得比以前更好。

近來到了尾牙季，祈錦鈅也重拾了麥克風，以歌手身分參加表演，開心說：「我很謝謝朋友的推薦，能給我機會讓我唱給大家聽。」強調一直都很喜歡唱歌，會把握每個站上舞台的機會。

祈錦鈅露出性感雪乳，招認現在的身材比以前更好。（小紅莓提供）

令人驚喜的是，祈錦鈅近日在尾牙唱了《阿刁》，還有工作人員以為是卡拉帶沒有切乾淨，讓她樂得直說，「大家很喜歡聽我唱張韶涵的歌曲，剛好我也超愛她，所以唱的很快樂。」

至於新年的工作計畫，祈錦鈅已經錄好了兩首新歌，之後也計畫跟阿沁合作，「他很喜歡我唱他之前寫的歌曲《妥協》，我們已經約好了時間聊聊看，對於音樂上的合作超級期待，謝謝大家的肯定，我真的好榮幸。」

祈錦鈅自信展現好身材。（小紅莓提供）

祈錦鈅也會推出全新寫真，還想嘗試戲劇或是電影作品，充滿期待地說：「希望今年可以有很多很多的工作，塞爆我的行程，感覺一切都會很順利。」

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