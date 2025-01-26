啦啦隊「四大女神」合體了！ 李多慧腳打結「全都錄」
籃籃（左起）、峮峮、林襄和李多慧，啦啦隊「四大女神」合體。（翻攝自IG）
張宇嫺／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神籃籃、峮峮、林襄、李多慧在大巨蛋合體啦！李多慧在個人IG發出四人甜笑坐在草皮上的照片，讓網友嗨翻直呼：「太養眼了！」
網友紛紛表示，四人皆隸屬不同啦啦隊，沒想到感情那麼好，還一起拍跳舞影片，看起來十分搞怪俏皮。在畫面中可見，四人齊跳可愛舞，而其中一幕需要以手牽手、腳交叉的方式呈現，大概是跳得太開心，李多慧跳到一半竟腳打結慘摔草皮，讓粉絲嚇一大跳，幸好人無大礙。
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李多慧跳得太開心，竟腳打結慘摔草皮。（翻攝自IG）
根據了解，原來四人皆受邀鴻海在大巨蛋舉辦的尾牙活動，趁空檔期間才一起合體拍跳舞影片，粉絲開心留言，「讓這四個人組團吧！一定會紅」。此外，李多慧今（26）日在IG限時動態透露自己現身機場準備回韓國過年，粉絲也開心喊話：「下個禮拜見」。
李多慧要回韓國過年。（翻攝自IG）
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