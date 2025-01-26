朱學恒進去關了 王浩宇以德報怨開心慶祝

朱學恒24日上午10時10分現身北檢執行科報到發監執行，將送往台北監獄執行。（記者方賓照攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名嘴朱學恒2022年在某餐廳包廂2度「壁咚」強吻、摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，高等法院刑事庭將朱男依強制猥褻罪判刑11月定讞，原本他表定農曆年後大年初七、2月4日上午10時30分報到發監執行，卻主動於24日上午10時10分現身北檢執行科報到執行，面對媒體詢問，不發一語。

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電視名嘴、桃園市前市議員王浩宇隨即在臉書高喊：「謝謝那一年你的花圈。」並曬出當年被罷免時，疑為朱學恒送的花圈寫著：「王浩宇哭哭好可憐。」

王浩宇曬出當年被罷免時，疑為朱學恒送的花圈寫著：「王浩宇哭哭好可憐。」（翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇藉發文公開朱學恒被拍到準備上囚車雙手上拷狼狽模樣說：「今天是你入獄的日子，全台好感未來特別慶祝，過年前滿888就抽手機，哈哈哈哈哈，以德報怨，希望你在裡面一切安好，肥皂掉到地上，記得不要彎腰去撿。掰。」

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