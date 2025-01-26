瓊瑤過世首場官方活動 兒媳何琇瓊擔任主講人

已故瓊瑤媳婦何琇瓊。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家瓊瑤去年12月4日「翩然」過世，享壽86歲，但她過世後謠言四起，媳婦何琇瓊發出聲明，呼籲外界不要誤信談話節目、網路各種荒腔走板的評論與胡編亂造的解讀。

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25日瓊瑤臉書宣布將舉辦官方活動，這也是她過世後第一個書展，此發文就是由何琇瓊代為發布，透露瓊瑤作品將在台北國際書展登場：「2025年2月4日到9日，是台北國際書展舉行日子。這也是『阿姨』離開後第一個書展，阿姨作品影響力不因她離開而減損，希望能以『我的故事』最終版本上市作為起點，一步一步，跟著大家，把對阿姨的懷念和愛護，帶向新的時代，讓雪花不融，火花繼續。」

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發文中也指出，書展最後3天（2月7日、8日、9日）將和位於台北101五樓觀景台售票口旁「雙融域」合作，舉辦3場講座活動，扣緊「懷舊」、「傳承」、「創新」精神，回顧瓊瑤做為一位創作者，一字一句創造出經典IP宇宙，「《還珠格格》：一個妖怪的誕生」單元將由何琇瓊擔任主講人。

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