汪小菲直播「當眾翻臉走人」 Mandy尷尬一臉僵

汪小菲直播時因代溝翻臉走人，留下嫩妻Mandy一臉尷尬。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲與「大S」徐熙媛2021年離婚後多次鬧上警局，如今二婚小11歲的台灣網紅「Mandy」馬筱梅，喜悅之情溢於言表且脾氣收斂了許多。不過，汪小菲近日直播帶貨時，因歌曲的喜好與Mandy明顯出現代溝，發飆後離開鏡頭留嫩妻一臉尷尬。

汪小與Mandy相差11歲，聽歌喜好明顯有落差。（翻攝自微博）

汪小菲與Mandy夫唱婦隨，時常一起帶貨拚事業，近日他在直播時心血來潮推薦聽伍佰的〈愛情的盡頭〉，不過Mandy坦言「沒聽過...」他隨即露出驚訝表情表示，「不可能沒聽過！」、「妳聽點有品味的歌好嗎？」眼見Mandy面露不悅，這才澄清只是想介紹喜歡的歌，「〈愛情的盡頭〉多好聽，有品味吧？」

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不過，Mandy卻搖頭且表情明顯僵掉，汪小菲見狀則自嘲夫妻倆有代溝，接著卻站起來憤而走人。面對此情況，Mandy則一臉尷尬並緩頰，向觀眾解釋自己沒生氣，因為對方的個性就是如此，而〈愛情的盡頭〉推出時自己才11歲，沒有聽過在所難免很正常。

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