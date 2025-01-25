惹錯人了！ 嘲諷李多慧是「母狗」 民宿業者深夜急道歉

李多慧因可愛的性格，圈粉無數。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神李多慧因亮麗外型及可愛開朗的性格深受喜愛，來台灣發展快2年的她，曾公開表示自己很喜歡台灣，經常被親切的台灣人感動。她甚至在去年11月開始環島挑戰，過程皆以騎機車的方式拍攝，在影片中大方展現愛台灣的態度，讓粉絲直呼：「好溫暖！我就喜歡妳的真性情」。

李多慧在去年11月開始騎機車環島。（翻攝自IG）

此外，近年因疫情的減緩，不少民眾紛紛走出國門，有網友認為飛出國觀光較有價值，留在台灣旅遊又貴又無聊，並開玩笑表示「狗才國旅」。疑似這句話引起某家民宿業者的不滿，反嗆：「那李多慧是…母狗？」發言一出，業者立刻遭到大批網友攻擊。

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民宿業者失言嘲諷李多慧是「母狗」。（翻攝自FB）

大批網友不解，為什麼要刻意提及李多慧，甚至用汙辱性字眼來傷害她，認為民宿業者用「母狗」一詞來形容女性，實在缺少道德。對此，民宿業者在深夜急忙道歉，表示對李多慧的不當言論而深感抱歉，承諾之後絕不再犯。雖已發聲表示歉意，但仍有網友感到憤怒，直言這樣的不良業者不可能獲得好生意。

民宿業者在深夜急忙發文向李多慧道歉。（翻攝自FB）

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