尾牙王「告五人」無縫接軌迎新春 今晚青洲灣繼續唱

告五人將重回大鵬灣演出，圖為去年於「斜坡上的藝術節」演出。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕金曲獎得主「告五人」被譽為今年尾牙王，尾牙目前已邁入尾聲，但告五人登台表演仍是一波波，今天晚間8點就要在大鵬灣國家風景區的青洲灣登台演出，令歌迷相當期待，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）指出，除金曲天團告五人外，入圍金曲獎最佳演唱組合「影子計畫」、桑尼SONNIE及大成等4組藝人輪番上陣，活動還結合屏東觀光圈、蓬萊集車所及露營品牌等業者聯合辦理「OH野市集」與沙雕展演活動，為春節連假增添濃厚節慶氛圍，邀請鄉親、民眾前來感受大鵬灣冬日之美。

告五人再度重回大鵬灣開唱，圖為去年底至屏東「斜坡上的藝術節」表演情形。（記者陳彥廷攝）

告五人再度重回大鵬灣開唱，圖為主唱犬青。（記者陳彥廷攝）

鵬管處指出，今年春節連假長達9天，「青洲灣派對」的活動期間正好涵蓋，為讓鄉親過好年，特地在年假首天舉辦「演唱會」以饗民眾，用金曲規格的好聲音為所有參加的民眾帶來喜氣。

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告五人再度重回大鵬灣開唱，圖為主唱犬青。（記者陳彥廷攝）

鵬管處說，今年青洲灣派對以「歡喜金蛇年神獸來拜年」為主題，除了動態的演唱會，靜態的部分則融合傳統文化與現代藝術，展現出東方開運神獸的獨特魅力，由台灣沙雕藝術重要推手陳坤田老師擔任藝術總監的創作團體，與3位來自日本的頂尖沙雕師保板俊彥、松木由子和林真理共同揮灑，展期至2月12日止。

青洲灣派對的神獸沙雕，圖為貔貅。（記者陳彥廷攝）

鵬管處列舉亮點包括以生肖年「蛇」所打造達3米高的主沙雕「歡喜金蛇」，以及開運及迎春氛圍的10組作品如蟾蜍、麒麟、貔貅、祥龍、祥獅及孔雀等，感受濃厚的新年氛圍；此外以再生能源發光的大型夜光雕塑「雲光島」，提供遊客一項創新互動作品，透過手機來體驗「用光許願」，讓新年願望閃耀於雕塑間。

鵬管處說，在觀展、聽歌外，今天還有「OH野市集」，匯集眾多美食及農特產小物等等，讓民眾來青洲灣聽歌、賞沙雕不無聊，還有眾多市集好物可逛，在冬日的海邊卻沒有東北季風的侵襲，邀請民眾在前來倘佯在悠閒的氛圍中渡過好年。

此外，青洲灣區域建物承租業者「豐bar」也推出限定活動，鵬管處指出，凡於活動期間購買指定套餐即加碼贈送限定文創商品1份，數量有限送完為止，也歡迎遊客春節期間來大鵬灣賞沙雕、啖美食及騎乘自行車等豐富遊程，度過一個美好的春節假期，更多2025青洲灣派對活動資訊可上官網或至大鵬灣管理處粉絲團查詢。

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